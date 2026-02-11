CHP'li Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede dün akşam cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı. Dede'nin 16 yaşındaki bir genç kıza attığı mesajlar ortaya çıkarken, şahsın "Etkiliyorsun beni. Sence ben nasıl bir erkeğim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Giresun’un CHP'li Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Dede’nin adliyenin arka kapısından çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Hasan Dede

Dede'nin cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanması şoke etkisine neden oldu. Sabah'ın haberine göre Dede, belediye çalışanının 16 yaşındaki kızını mesaj atarak rahatsız etti. Ailenin durumu öğrenmesi üzerine ise savcılığa başvuruldu.

CHP'li Hasan Dede'nin 16 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıktı: Ben nasıl bir erkeğim?

"BEN NASIL BİR ERKEĞİM?"

Sabaha karşı gönderilen mesajlarda ise Dede'nin, "Etkiliyorsun beni, sence sana niye yazdım? Ben sence nasıl bir erkeğim?" dediği görülüyor. Genç kızın ise "Karınız var ayıp değil mi? Ben daha 16 yaşındayım ve sevgilim var" ifadelerini yazdığı öğrenildi.

TUTUKLANMADAN ÖNCE MESAJ PAYLAŞTI

Öte yandan Dede, dün adliyeye gelmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir ancak bilmenizi istiyorum ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya saygı duyuyor, sürecin hukuka uygun ve tarafsız biçimde sonuçlanacağına inanıyorum. Soruşturmanın selameti ve ilgili kişilerin zarar görmemesi adına herhangi bir detay paylaşmayacağım. Temsil ettiğimiz kurumu korumak adına gerekli tedbirleri aldığımı düşünüyordum ancak alamamışım. Bu nedenle böyle bir konuyla karşınıza çıkmaktan, adliyenin kapısında da söylediğim gibi mahcubiyet duyuyorum. Bu sürecin temsil ettiğim kamu göreviyle ve belediyemizin yürüttüğü hizmetlerle karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli tüm işbirliğini göstereceğim. Kamuoyundan da azami hassasiyet bekliyorum."

