Orta Asya Türk Cumhuriyeti liderleri, Japonya’da ilk defa düzenlenen “Orta Asya-Japonya Diyaloğu İş Forumu”na katıldı.

Japonya Başbakanı Takaichi Sanae’nin ev sahipliği yaptığı “Orta Asya-Japonya Diyaloğu İş Forumu”na, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov’un yanı sıra yaklaşık 300 iş adamı katıldı.

Zirvede konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, çevre, iletişim ve insan kaynakları odaklı ortak çalışma önerisinde bulundu. Caparov, ülkesinin yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilere olan bağlılığını vurgulayarak, ülkede inşasına başlanan “Kambar-Ata-1” Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ni “kilit stratejik bir proje” olarak tanımladı. Caparov, yeşil teknolojilerin transferi ve çevre projelerinin finansmanı için yeni mekanizmaların oluşturulmasına büyük ilgi duyduklarını kaydetti.

