CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Edirne mitinginde Yunanistan ve Bulgaristan’ı örnek göstererek Türkiye ekonomisini eleştirmesi, kamuoyunda tepki çekti. Özel’in fiyat ve alım gücü karşılaştırmaları, ülkeyi komşu ülkeler karşısında olumsuz gösterdiği gerekçesiyle tartışmaya neden oldu.

Özel konuşmasında, "Efendim Yunanistan'a gidip alışveriş yapılıyor, Bulgaristan'dan gelip alışveriş yapılıyor. Geldim, sordum. Hepsini yerinde gördüm. Bugün Edirnelilere, İstanbullulara ucuza gıda alışveriş turları düzenleniyor, Dedeağaç'a geçiliyor.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Çünkü Yunanistan o kadar ucuz ki bugün Türkiye'deki gıdaya göre yol parasını da kurtarıyor, fazlasını da kazandırıyor. Yunanistan'da bir Niko var, ona kıyma 350 lira. Türkiye'de bir asgari ücretli Nihat abim var, ona da arkadaşları Niko diyor. Bizimkine gelince 900 lira. Yunanistan'da Niko'nun 350 liraya aldığı dana kıymayı burada 900 liraya satan bir düzen var.

Öyle olunca bu sefer buradan insanlar oraya Avrupa'nın en yüksek, dünyanın en yüksek üçüncü gıda enflasyonun olduğu Türkiye'den, Yunanistan'a geçip gıda alıyorlar. Bir de Bulgaristan'dan gelen var. Bulgaristan'dan Ivan geliyor, levayı veriyor ve çantaları dolduruyor. Üstüne de bir tane mont alıyor. Yunanistan'a gidiyor. O bunu yaparken bizim Türkiye'deki Okan kardeşim o bir tane montu alabilmek için bir ay çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Özel’in bu sözleri, miting sonrası özellikle sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bazı vatandaşlar, ekonomik sorunların dile getirilmesinin doğal olduğunu ancak bunun Türkiye’yi Yunanistan ve Bulgaristan karşısında olumsuz gösteren bir üslupla yapılmasının doğru olmadığını savundu.



