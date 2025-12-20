CHP'den istifa eden Mersin vekili Hasan Ufuk Çakır, memleketinde coşkulu şekilde karşılandı. Burada CHP lideri Özel'le sert sözler söyleyen Çakır, "Parti arkamda durmadı, istifa ettim, millete geldim. Beni ihraç edenler, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, bir süredir bulunmadığı memleketine dönüşünde yoğun ilgiyle karşılandı. Otoyol Gözne gişeleri girişinde toplanan kalabalık, davul ve zurna eşliğinde sloganlar atarak Çakır’ı karşıladı, karşılamanın yapıldığı alanda kurban kesildi.

Adeta mitingi andıran buluşmada vatandaşların omuzlarında alana giren Çakır, bu tablonun herhangi bir organizasyonla planlanmadığını vurguladı ve "Çok değerli vatandaşlarım, sevenlerim. Buraya herhangi bir toplantı anonsu yaptırmadım. Allah'a hamdolsun, Mersin'in bir ucundan diğer ucuna oluşturduğunuz tepki ve bağlılık topluluğuna minnettarım" şeklinde konuştu.

LANET OKUDU

Kendisi hakkında ortaya atılan iddialara değinen Çakır, "Bildiğiniz üzere şahsi itibarıma yönelik aslı olmayan o ‘oto hırsızlığı' ithamında bulundular. İftira edenleri, iftira eden medya kuruluşunu lanetliyorum. Ulusal basında gereken tepkiyi verdiğim için parti yetkilileri arkamda durmadı, disipline verildim. Onun için ben de istifa ettim, millete geldim. Bu millet de burada. Beni ihraç edenler, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun" ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİYİM"

Bağımsız olarak yoluna devam ettiğini ifade eden Çakır, kararlarını vatandaşlara danışarak alacağını belirterek, "Bu itibarla, her zaman dimdik arkanızdayım. Evet, bağımsız milletvekiliyim. Siz ‘bağımsız ol' derseniz bağımsız olurum, ‘emekli ol' derseniz emekli olurum. Ama size danışarak gereğini yapacağım" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kamer Genç'in mezarı başında 'anma töreni' adı altında yapılanlarla ilgili 22 Ocak 2020 tarihli görüntülerin ortaya çıkması büyük tepki toplamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba başta olmak üzere partililerin ellerinde rakı kadehleriyle mezarlıkta bulunmasının savunması olarak ise Kamer Genç'in "Mezarıma rakı dökün" vasiyeti olduğu öne sürülmüştü.

