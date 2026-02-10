Üsküdar’da 7 katlı metruk bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Üsküdar Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak üzerinde bulunan 7 katlı boş bir binanın çatı katında saat 5.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin tüm çatıyı sarması üzerine merdiven araçlarıyla yangına müdahale etti. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel bir duruma karşı hazır bulundu.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın metruk ve boş olması sayesinde olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

