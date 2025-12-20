Güllü'yü öldürmekle suçlayan kızı Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinden yaptığı ilk açıklama suçsuz olduğunu söyledi. Gülter, itirafçı arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan böyle bir şey beklemediğini ifade etti ve "Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat. Aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım" dedi.

Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden ilk kez kamuoyuna seslendi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan açıklamalarda Tuğyan, yaşadıklarını “zulüm” olarak nitelendirirken, sürecin başlangıcına işaret etti ve Güllü'nün patronunu suçladı

Sultan Nur Ulu’dan beklemediği bir tutumla karşılaştığını dile getiren Tuğyan, “Benden korkan Sultan aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı. Ondan bunu asla beklemiyordum. Hayal kırıklığı, acı ve kalbimde açtığı büyük bir yara. Beni de yönlendirmeye çalıştılar. Ben günah almam" dedi.

Açıklamasında, dosyada adı geçen ve itirafçı olduğu ileri sürülen arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da çarpıcı sözler sarf etti.

Öte yandan Güllü’nün evine kamera taktırılmasıyla ilgili iddialara da açıklık getiren Tuğyan, söz konusu gün evde olmadığını belirtti. Gülter, “Annem kamerayı, Bursa’da bir arkadaşının evinde görüp beğendiği için taktırmıştı” açıklamasını yaptı.

Gülter açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Annemin kızıyım güçlü duracağım. Süreç ne kadar sürerse sürsün pes etmeyeceğim. Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat. Aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım. Adalet er ya da geç yerini bulacak.

Haklı olmanın getirdiği bir huzur var, burada olmanın yangını ile karışmış.

Suçlayanları anneme şikayet ettim"