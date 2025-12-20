İhlas Haber Ajansı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı!
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaştığı video sonrası 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaştığı video nedeniyle gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
