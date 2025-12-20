Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaştığı video sonrası 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





