Esenler'de Ramazan Taş'ın liderliğini yaptığı 'Taşlar' çetesi hakkında iddianame tamamlandı. İddianamede Çapkan suç örgütüyle aralarındaki husumetin detayına yer verilirken sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün de çete tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Esenler merkezli faaliyet gösteren ve liderliğini “Ümit” lakabıyla tanınan Ramazan Taş’ın yönettiği “Taşlar” adlı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, örgütün Esenler başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösterdiği, çok sayıda kişiyi zorla alıkoyduğu ve mağdurların araçlarını suç işlemek amacıyla kullandığı belirtildi. Örgütün, rakip “Çapkanlar” örgütü ile sürekli silahlı çatışmalara girdiği ve gerçekleştirdikleri eylemleri sosyal medyada paylaştıkları da tespit edildi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, hazırlanan 111 sayfalık iddianamede, Çapkan'lar suç örgütünden bazı isimlerin de aralarında bulunduğu 33 kişi ‘müşteki', 2 şahıs ‘müşteki şüpheli' ve 31 şahıs ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

24 SİLAHLI EYLEM!

İddianamede, belirlenen şüpheliler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan soruşturma işlemlerine başlanıldığı, suç örgütü mensupları hakkında yaklaşık 6 ay süren iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri kapsamında şüphelilerin silahlı suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirdikleri ve tapelere de yansıyan toplam 24 ayrı silahlı eylemlerinin tespit edildiği aktarıldı.

TAŞLAR VE ÇAPKANLAR...

İddianamede, ‘Taşlar' suç örgütünün, ‘Çapkanlar' suç örgütü mensupları şahısların da kendileri gibi illegal faaliyette bulunmalarından dolayı bölgede hakimiyet ve üstünlük kurmak tek güç olarak bölgedeki illegal faaliyetlerine devam etme amacıyla çatışmaya girdikleri de kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne gönderilen rapor da yer aldı.

Raporda, ‘Taş' ailesine bağlı örgüt üyeleri ile ‘Çapkan' ailesine bağlı örgüt üyeleri arasında husumet bulunduğu, bu ailelerin ‘uyuşturucu madde satışı', ‘yasa dışı bahis ve kart kopyalama suretiyle papara sistemi gibi olaylardan gayrı resmi maddi gelir sağlama' suçlarını işledikleri, ‘Taş' ve ‘Çapkan' ailelerin maddi kazançlarını aynı yöntemlerle sağladıkları, her iki örgütün de suç ortakları ve müşterilerinin aynı olduğu, bu nedenle aralarında çıkar çatışmasının olduğu bilgisi yer aldı.

İddianamede, her iki grubun da kendi aralarında organize bir şekilde örgütlü olarak hareket ettikleri, gayri resmi yollardan maddi kazanç sağladıkları, bu kazançları kaybetmemek ve arttırmak amacıyla her iki aile arasında olayların yaşandığı anlatıldı.

MURAT ÖVÜNÇ DE İDDİANAMEDE

İddianamede, sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün de örgüt mensubu şüphelilerden Ömer T. ve Medeni D. tarafından tehdit edildiği ve Övüç'ün iş yerine yönelik saldırıda bulundukları vurgulandı.

İSTENEN CEZALAR

Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri sıfatıyla yer alan Ramazan Taş, örgüt yöneticisi olarak belirtilen şüpheliler Yılmaz Taş ve Oktay Taş hakkında, ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma' suçundan ayrı ayrı 7'şer yıl 6'şar aydan, 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Öte yandan şüpheli şahısların üzerine atılı ‘ateşli silahlar ve bıçakları bulundurma, taşıma ve satın alma' kanunu uyarınca da 2'şer yıldan, 4'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüpheli Ramazan Taş hakkında ise, çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

