Almanya’nın Bad Kleinen kasabasında Türk kebapçı Mazlum Akar, aç olduğunu söyleyen bir kişiye yardım ettikten sonra bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay Almanya’nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentine bağlı Bad Kleinen kasabasında 13 Kasım Perşembe akşamı yaşandı.

Kasabadaki Shabi’s Kebahaus isimli kebapçıda yaşanan olayda döner dükkanı işleten Türk vatandaşı Mazlum Akar, aç olduğunu söyleyip yardım isteyen bir kişiye yemek verdi.

UYUDU, KALKTI, CİNAYET İŞLEDİ

Yemeğini yedikten sonra masada uyuyan 37 yaşındaki Alman daha sonra birden ayağa kalkarak işletmede bulunan ve kendisine yemek veren 31 yaşındaki Mazlum Akar’ı bıçakladı.

YARALI ADAMI TAKİP EDİP SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

Dükkandan uzaklaşmaya çalışan Akar’ı takip eden Alman zanlı sokakta da Akar’a saldırmaya devam etti. Mazlum Akar kısa süre sonra hayatını kaybetti. Zanlı cinayet mahallinin hemen yanındaki süpermarketin otoparkında polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Mazlum Akar'ın 37 yaşındaki bir Alman tarafından öldürülmesi sonrası Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu Alman makamlarıyla iletişime geçerek cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

