Özcan Deniz’in de aralarında olduğu oyuncuların yapay zekâ ile üretilen dijital klonlarının dizide kullanılacağı iddiası tartışma çıkardı. Biz de konuyu sinema ve dizi dünyasından isimlerle konuştuk…

Yapay zekânın sinemada kullanımı, bütün dünyada tartışmaları beraberinde getiriyor. Oyuncuların dijital kopyasının alınarak yapay zekâyla filmler hazırlanması da bunun başlıklarından biri. İstanbul merkezli Vitpepper Studios'un "Tesseract" adlı dizi projesinde Özcan Deniz ve Akın Akınözü gibi oyuncuların yapay zekâ ile üretilen dijital klonlarının kullanacağının iddia edilmesi, tartışma meydana getirdi. Erim Şişman'ın hazırladığı dizinin baş karakterini ilk yapay zekâ oyuncusu "İz"in canlandırması da tartışmayı alevlendirdi. Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada "endişe uyandırıcı olduğu" ve "oyunculuk mesleğini tehdit ettiği" gerekçesiyle projeye tepki gösterildi. Biz de mevzuyu sektörden isimlerle konuştuk…

İYİ DÜŞÜNMEMİZ LAZIM

Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevaplayan usta oyuncu Muhammet Uzuner, dünyanın gittiği yeri kabul etmemiz gerektiğini kaydederek şöyle konuşuyor: Kabaca bir reddediş veya kaba kabul edişten yana değilim. Ancak zanaatımız başka bir yere gidiyorsa bunun sonuçlarını iyi düşünmemiz lazım. Burada önemli olan nasıl yapılacağı ve dozudur. Bence yapay zekâ kontrollü kullanılmalıdır. Eğer bir gün gerçek oyunculara hiç ihtiyaç kalmazsa orada sanatın ve toplumun bir zafiyete uğrayacağından bahsedebiliriz.

Muhammet Uzuner

Oyuncu Ahmet Yenilmez ise yapay zekânın avantaj ve dezavantajlarının olduğunu söylüyor ama negatif konuşuyor: Sanat endüstriyel bir şekilde akıyorsa orada vahşi emperyalizmin kuralları işler. Yani oyuncular olarak figürana dönüşürüz. Ülkemizde daha telif hukuku oturtulamadı. Bir de dijital kopya gündeme gelirse burada makas inanılmaz şekilde açılır.

Ahmet Yenilmez

YANLIŞ ANLAŞILDIK

Çok konuşulan yapay zekâlı “Tesseract” yapımının yönetmeni Erim Şişman ise yanlış anlaşılma olduğunu kaydederek “Oyuncuların dijital klonlarını oluşturup bilgisayara komut girerek eser hazırladığımız zannediliyor. Aslında tam olarak öyle değil. Biz stüdyoda oyuncularımızla çekimler yaptık. Tek fark şuydu: Yapımın geçtiği atmosfere uygun bir şekilde oyuncularımızın dijital hâllerini tasarladık. Oyuncu olmadan film ve dizi yapmamız mümkün değil” diyor.

Erim Şişman

YOĞUN KULLANIM VAR

Yapay zekânın yeni bir teknoloji olarak sinemayı dönüştürdüğünü ve fırsatlar da barındırdığını savunan Şişman, “Daha önce iyi görsel efektleri Hollywood’da görüyorduk. Şu an bu teknolojiyi yakalayarak öncü olduk. Yapay zekâ ülkemizde aktif olarak kullanılıyor. Artık elimizde film ve dizilerimizin kalitesini yükseltebilecek bir teknoloji var. Bu, üretimi de artıracaktır” yorumunda bulunuyor. Ancak dizide Laila adlı tamamen yapay zekâ ile üretilmiş bir “oyuncu” da yer alıyor. Şişman, bu karakterin oyunculuk için tehdit oluşturacak seviyede olmadığını iddia ediyor.

Türkiye’de yapay zekâya dair tartışmaların giderek artması bekleniyor.

