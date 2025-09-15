F-35’ten vazgeçen İspanya, gözünü Türkiye’nin KAAN’ına dikti! Al-Monitor manşetlere taşıdı

Avrupa’da savunma dengelerini altüst edecek karar geldi. İspanya, ABD’nin F-35 programından çekildiğini açıkladı.

Ankara’nın gururu KAAN savaş uçağı, şimdi Madrid’in gelecekteki filosuna girecek en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Al-Monitor, İspanya hamlesini "Madrid'in ABD'nin F-35 programından çıkması Türkiye'nin savaş uçağı filosuna kapı açacak mı?" şeklinde manşetlere taşıdı.

NELER OLDU?

İspanya Savunma Bakanlığı, 6 Ağustos’ta ABD’den 50 adet F-35 savaş uçağı alım planını iptal ettiğini açıkladı. Kararın, El Pais’in daha önce yazdığı gibi, yüksek bakım maliyetleri, ani fiyat artışları ve ABD’nin teknoloji kısıtlamalarına duyulan endişelerden kaynaklandığı bildirildi.

Madrid, bunun yerine Eurofighter Typhoon ve Fransız-Alman-İspanyol ortak projesi FCAS savaş uçaklarını tercih edeceğini duyurdu. Ancak bu süreçte Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN öne çıkıyor.

"KAAN İSPANYA İÇİN MALİYET ETKİN ALTERNATİF" Al-Monitor'a konuşan Güvenlik kaynakları, Hürjet eğitim uçağı konusunda devam eden askeri işbirliği ve Avrupa programlarındaki gecikmelerin, Türkiye’nin KAAN jetini İspanya için cazip hale getireceğini iletti. İspanya merkezli Defensa y Seguridad kaynaklı rapora göre, KAAN savaş uçağı Madrid’in orta vadede değerlendireceği potansiyel alternatiflerden biri olarak listelendi.

TÜRKİYE-İSPANYA SAVUNMA İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

14 Mayıs’ta, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Airbus ve 15 İspanyol şirketi ile birlikte Hürjet eğitim uçağı üretimi için anlaşma imzalamıştı.

Bir Türk savunma uzmanı Al-Monitor’a şu ifadeyi kullandı:

"Hürjet eğitim uçağıyla edindikleri deneyim, nihayetinde KAAN jetlerini de tercih edip etmeyeceklerini belirleyecek."

TÜRKİYE'NİN KAAN BAŞARISI ULUSLARARASI ARENADA

Türkiye’nin Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN, 2023’te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Beşinci nesil uçak geliştiren seçkin ülkeler arasına giren Türkiye, Eylül ayında Endonezya ile 48 adetlik ihracat anlaşması yaparak büyük bir dönüm noktası yaşadı.

Savunma analisti Arda Mevlütoğlu, Al-Monitor’a yaptığı açıklamada, "KAAN, ABD yapımı olanlar dışında, ilk uçuş aşamasını geçen tek NATO ülkesinin yeni nesil savaş uçağıdır" dedi.

AVRUPA PROGRAMLARINDAKİ GECİKMELER TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Eurofighter üretim kapasitesinin sınırlı olması ve FCAS programındaki anlaşmazlıkların sürmesi, İspanya’yı yeni arayışlara itiyor. Mevlütoğlu, bu konuda dikkat çekici bir yorumda bulundu:

"İspanya, Kaan’ı Avrupa programlarındaki riskleri azaltacak pratik bir alternatif olarak görebilir."

TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK KAPI: İSPANYA

İspanya, filosunda yaklaşık 80 F-18 Hornet ve 49 Eurofighter Typhoon bulunduruyor. Ancak eskiyen F-18 ve Harrier’ların emekliye ayrılması, Madrid’in savaş filosunda ciddi bir açık oluşturdu.

Granada Üniversitesi’nden Alberto Bueno, "Türkiye’nin savunma sanayisi şu anda önemli bir dinamizm yaşıyor" diyerek, Türkiye-İspanya işbirliğinin Madrid’in gözünde Türkiye’ye olumlu bir itibar kazandırdığını dile getirdi.