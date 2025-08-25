Amerikan basınından çarpıcı KAAN analizi! "Türkiye; ABD, Rusya ve Çin'den sonra 4. güç"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN, ABD merkezli National Interest dergisinde geniş bir analizle ele alındı.

"TÜRKİYE SAVUNMADA ÖZERKLİK ARIYOR"

National Interest analizinde, KAAN programının yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi bir anlam taşıdığına vurgu yapıldı. Türkiye’nin, F-35 programından çıkarılması sonrasında kendi savaş uçağını geliştirme sürecine hız verdiği hatırlatıldı. Bu adımın, Ankara'nın savunma sanayiinde daha bağımsız hareket etme stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE; ABD, RUSYA VE ÇİN'İN ARDINDAN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞINI ENVANTERE KATACAK"

Dergideki incelemeye göre, 2025’te ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN, planlandığı gibi ilerlerse 2030’ların başında tam operasyonel hale gelecek. Türkiye, bu sayede ABD, Rusya ve Çin’in ardından 5. nesil savaş uçağını envantere katan 4. ülke olacak.

"ANKARA'NIN BUGÜNE KADAR BAŞLATTIĞI EN İDDİALI HAVACILIK VE UZAY PROJESİ"

Analizde ayrıca yerli ve milli KAAN projesinin hizmete girmesiyle Türkiye’nin NATO'ya daha fazla askeri katkı sunabileceği ifade edildi. Dikkat çeken analizde şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın bugüne kadar başlattığı en iddialı havacılık ve uzay projesi olan KAAN, TF-X adıyla da biliniyor. Program, ABD'den tedarik edilen ve ömrünü dolduran F-16 Fighting Falcon filosunun yerini almak üzere başlatıldı. KAAN'ın hava üstünlüğü, derin taarruz ve ağ tabanlı savaş dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirmesi bekleniyor."

GELİŞMİŞ DONANIM VE GİZLİLİK ÖZELLİĞİ

Teknik detaylara da yer verilen analizde, KAAN’ın çift motorlu, çok amaçlı ve düşük radar görünürlüğüne sahip bir tasarıma sahip olduğuna dikkat çekildi. Trapez kanatlar, eğimli kuyruk yüzeyleri ve dahili silah bölmesi, uçağın gizlilik kapasitesini artıran unsurlar arasında gösterildi. Ayrıca gelişmiş sensör sistemleri, AESA radarı, elektronik harp yetenekleri ve veri füzyonu sayesinde pilotların savaş sırasında üstün durumsal farkındalık elde edeceği belirtildi.

İLK İHRACAT ANLAŞMASIYLA TARİHE GEÇTİ

Öte yandan geçtiğimiz temmuz ayında Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağı için imzalanan sözleşme, Türkiye’nin savunma tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bu anlaşmayla Türkiye, 5. nesil savaş uçağı ihracatçısı ülkeler arasında yerini aldı.

SADECE ENDONEZYA DEĞİL, MISIR, İSPANYA VE BAE DE KAAN'A TALİP

Türkiye'nin KAAN projesine yalnızca Endonezya değil, Mısır, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de ilgi gösteriyor. Çok uluslu katılımla hem üretim maliyetlerinin düşmesi hem de araştırma-geliştirme sürecinin hızlanması bekleniyor. Uzmanlara göre bu durum, KAAN'ı yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin ortak gücü haline getirebilir.