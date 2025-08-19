Mısır ile anlaşma an meselesi: Türkiye ile birlikte KAAN üretecekler!

Arap basını, Mısır-Türkiye arasındaki savunma iş birliğini konu alan bir haber hazırladı. Habere göre, bir süredir Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN'a ilgisi olan Kahire yönetimi, Türkiye ile birlikte KAAN projesine katılmaya hazırlanıyor.

İngiltere'de yayın yapan The Arab Weekly haber sitesinin aktardığına göre, Ankara'nın, Rusya'dan aldığı S-400 sistemleri nedeniyle F-35 programından çıkarılması, Türkiye'yi yeni alternatifler aramaya itti. Mısır ise Washington yönetiminin koyduğu sınırlamalar yüzünden Amerikan yapımı gelişmiş silahlara erişemiyordu. Bu durum, Mısır ve Türkiye'yi ülkeyi ortak bir zeminde buluşturdu.

"KAHİRE, KAAN PROJESİNE RESMİ OLARAK YIL SONUNDA KATILABİLİR"

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN projesine Mısır'ın ilgisi biliniyordu. Uzun süre perde arkasında yürütülen Türkiye-Mısır savunma temasları artık açık şekilde ilerliyor. Diplomatlara göre Kahire yönetiminin KAAN projesine resmi katılımını sağlayacak anlaşma yıl sonuna kadar imzalanabilir.

SİSİ'NİN ANKARA TEMASIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Mısır'ın KAAN savaş uçağına ilgisi ilk olarak Eylül 2024'te Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Ankara ziyareti sırasında gündeme geldi. Bu görüşmede Mısır tarafı yalnızca KAAN'a değil, Türkiye'nin geliştirdiği "Çelik Kubbe" hava savunma sistemine de ilgi göstermişti.

SÜREÇ, HEYET ZİYARETLERİYLE İVME KAZANDI

2024 eylülündeki ziyaretin ardından Mısır Hava Kuvvetleri heyeti KAAN prototipini ve üretim merkezlerini incelemişti. Mayıs 2025'te Mısır Genelkurmay Başkanı General Ahmad Khalifa da Ankara'da temaslarda bulunarak Türk savunma sanayi temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Taraflar arasındaki o dönemki görüşmelerde, sadece uçak alımı değil; eğitim programları, teknoloji paylaşımı ve savunma sanayiinde geniş kapsamlı iş birlikleri de gündeme geldi.

HAVA GÜCÜ İÇİN MISIR VE TÜRKİYE ARASINDA ORTAK STRATEJİ

Orta Doğu'daki çatışmalar ve İsrail'in artan etkisi, Türkiye-Mısır iş birliğini daha da önemli hale getirdi. İki ülke, caydırıcılığını artıracak bir hava üstünlüğü kurmayı amaçlıyor. İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze ve Lübnan'ın ötesine uzanan bölgesel planlarının da bu yakınlaşmada etkili olduğu belirtiliyor.

Diğer taraftan her iki ülke de bağımsız savunma sanayii kapasitesini geliştirme niyetinde olsa da ABD ve Avrupa ile bağlarını tamamen koparmamaya özen gösteriyor.

SADECE MISIR DEĞİL, İSPANYA VE BAE DE KAAN'A TALİP

Türkiye'nin KAAN projesine yalnızca Mısır değil, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de ilgi gösteriyor. Çok uluslu katılımla hem üretim maliyetlerinin düşmesi hem de araştırma-geliştirme sürecinin hızlanması bekleniyor. Uzmanlara göre bu durum, KAAN'ı yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin ortak gücü haline getirebilir.

Öte yandan geçtiğimiz ay Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Endonezya ile imzaladığı dev anlaşma kapsamında, 48 adet 5. nesil KAAN savaş uçağının ihracatını resmen duyurmuştu.