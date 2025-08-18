KAAN gelene kadar havada 40+40+40 formülü!

YEŞİM ERASLAN/ ANKARA - Türkiye’nin uzun vadeli hava gücü planlamasında KAAN’ın kilit rol oynayacağı bilinirken, kısa ve orta vadede Eurofighter, yeni nesil F-16 ve F-35 gibi platformlar bu geçiş sürecini destekleyecek önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

Gök Vatan’ın korumasını güçlendirmek için tüm ihtimalleri masaya yatıran Türkiye, 5. nesil yerli ve millî uçak KAAN envanterdeki yerini alıncaya kadar alternatifler konusunda diplomasi trafiğini sürdürüyor. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın konsorsiyumuyla üretilen Eurofighter’da ön mutabakata imza atan Türkiye, satış ve tedarik sürecine geçilmesinin ardından gözleri sürecin nasıl işleyeceğine çevirdi. 40 adetlik paketin satın alımına ilişkin anlaşmanın imzalanmasının ardından uçakların 2 yıl içinde envantere girmesi bekleniyor.

İLK TESLİMAT 2027’DE

Eurofighter sözleşmesinin yıl sonuna kadar imzalanması öngörülüyor. Sürecin bu takvimle ilerlemesi durumunda, ilk uçakların 2027 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Ancak uçakların tam anlamıyla operasyonel hâle gelmesi için bir hazırlık süreci öngörülüyor. Bu süreçte, uçaklar için özel hangarların hazırlanması, pilotların eğitimi ve bakım-onarım görevini üstlenecek teknik personelin yetiştirilmesi gibi kapsamlı bir altyapı çalışması gerçekleştirilecek.

ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMA STRATEJİSİ

Edinilen bilgilere göre Türkiye, envanterde çeşitliliği artırarak Eurofighter’ın yanı sıra, şartların oluşması hâlinde F-35 ve F-16 savaş uçakları için de 40’ar adetlik tedarik planı üzerinde çalışmalar yürütüyor. Türkiye’nin Eurofighter, F-16 ve F-35’e yönelik ilgisi, hava envanterinde çeşitliliği ve esnekliği artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, F-16 Blok 70 tedarikinde ise 79 modernizasyon kiti için yerli alternatifi değerlendirme kararı almıştı. Ayrıca, 40 adet uçak ve ilgili mühimmatın tedarikiyle birlikte programın 23 milyar dolar yerine 6-7 milyar dolar bedel ile tamamlanması yönünde değişikliğe gidilmişti.

F-35 İÇİN SÜREÇ BİTMEDİ

Türkiye’nin F-35 için temasları en üst seviyede devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz nisan ayında NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sonrasında yaptığı, “F-35’leri alma konusunda Trump’ın iyi niyetli olduğunu gördük” sözleri, ABD’nin bu konuda geri adım atabileceği ve Türkiye’nin F-35’e sahip olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

F-35 Programı’nda endüstriyel ortak olan Türkiye, S-400 tedarikinin ardından programdan çıkarılmış ve ambargo uygulanmıştı. Öte yandan, Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet F-35A savaş uçağı ise 2018’den bu yana ABD’de depolarda bekletiliyor.