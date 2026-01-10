TBMM’ye sunulan kanun teklifi, site aidatlarını kat malikleri kuruluna devrederek keyfî artışları önlemeyi ve yapı güvenliği ile kamu taşınmazlarının kullanımını düzenlemeyi hedefliyor.

ESMA ALTIN / ANKARA - Site aidatlarındaki fahiş fiyatların önüne geçilmesi için hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti’nin teklifine göre, apartman ve site yönetimlerinin aidat belirleme yetkisi yönetimlerden alınarak doğrudan kat malikleri kuruluna verilecek. Teklif kapsamında, yöneticilerin keyfî aidat belirlemesini önlemek amacıyla, aidat artırma yetkisi yönetimden alınarak kat malikleri kuruluna verilecek.

İşletme projelerinin de kat malikleri kurulunda onaylanması şartı getirilecek. Onaylı bir proje olmaması durumunda yöneticinin yapacağı geçici projedeki artış oranı “yeniden değerleme oranını” geçemeyecek. Site yöneticilerinin ek aidat toplama yetkisi kısıtlanarak, ek aidatların “işletme projesi onaylanıncaya kadar” toplanabileceği şartı getirilecek.

Teklifte ayrıca yapı güvenliğinden tapu işlemlerine, TOKİ projelerinden, çevre denetimi ve kooperatiflere kadar pek çok alanda düzenleme bulunuyor. Teklifte yer alan diğer bazı düzenlemeler şöyle:

> Kanun teklifiyle ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayan kişilere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Söz konusu inşaatın ruhsatı 5 yıl süreyle iptal edilecek. Sisteme beton üreticisi ve “zemin ve temel etüt kuruluşu” tanımları dâhil edilerek, bu birimler denetim kapsamına alınacak. İdari yaptırıma konu olan kişi ve kuruluşların bu alanda görev alması sınırlandırılacak ve laboratuvar denetçilerinin başka işte çalışamayacak. Çalışması hâlinde 50 bin lira ceza verilecek. Standart dışı beton üretiminin cezası ise 500 bin lira olacak. Mikser etiketi/kare kodsuz beton dökümüne ise 250 bin lira ceza kesilecek.

> SPK ve BDDK lisanslı kuruluşlarca hazırlanan değerleme raporlarının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu tutulacak.

> Yapı denetimi kapsamındaki binalarda periyodik yangın kontrolü zorunlu olacak.

> Belediyeler ve bağlı kuruluşlar tarafından kooperatif veya şirket kurulumu Cumhurbaşkanı iznine bağlanacak.

Teklife göre atıl hazine arazileri sosyal konut projelerinde kullanılacak ve gelir paylaşımı düzenlenecek.

> Hak kayıpları giderilecek, başvuru ve ödeme süresi 31 Temmuz 2026’ya uzatılacak. Teklif, hem aidat tartışmalarını sonlandırmayı hem de yapı güvenliği ve kamu taşınmazlarının daha etkin kullanımını hedefliyor.

