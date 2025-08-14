Türkiye'nin göz bebeğine talip çok! F-35 yerine KAAN projesine yöneldiler!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'den F-35 savaş uçağı satın alma planlarından sessizce geri adım atmaya başladı. Körfez ülkesi, Güney Kore'nin KF-21 programıyla iş birliği arayışına yönelirken, Türkiye'nin yerli ve milli geliştirdiği KAAN beşinci nesil savaş uçağı projesine de ilgi gösteriyor.

BIDEN YÖNETİMİ, BAE İLE F-35 ANLAŞMASINI ASKIYA ALMIŞTI

Turkiye Today'de yer verilen habere göre ABD ile, Donald Trump'ın ilk başkanlığı döneminde onaylanan 23 milyar dolarlık F-35 anlaşması, Biden yönetimi sırasında BAE'nin Çin ile olan ilişkileri nedeniyle askıya alınmıştı. Aralık 2021'de Abu Dabi yönetimi, "egemenlik endişeleri ve Amerikan şartlarına uyum maliyetleri" gerekçesiyle müzakereleri resmen durdurdu.

FRANSA'DAN RAFALE SATIN ALMIŞLARDI

F-35 krizinin ardından BAE, 19 milyar dolarlık bir anlaşmayla 80 Fransız Rafale savaş uçağı satın aldı. Ülke, yaptığı bu hamleden sonra geleneksel Batılı tedarikçilerin ötesine geçerek yeni savunma ortakları arayışını genişletti.

GÜNEY KORE İLE KF-21 ORTAKLIĞI

Nisan 2025'te Abu Dabi yönetimi, Güney Kore'nin KF-21 Boramae programına katılmak üzere bir niyet mektubu imzaladı. Anlaşma kapsamında BAE personeli uçuş testlerini gözlemleyebilme ve eğitim faaliyetlerine katılma hakkı kazandı. BAE, 4.5 nesil çok amaçlı platform olarak teknoloji transferi ve ortak üretim fırsatları sunan KF-21 projesini Güney Kore ile sürdürmeye devam ederken bir yandan da gözünü KAAN'a dikti.

BAE, KAAN PROJESİNİ YAKIN MARKAJA ALDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, BAE'nin, Türkiye'nin KAAN savaş uçağı projesine ilgi gösterdiğini doğruladı. Demiroğlu, "Birçok ülkeden yoğun ilgi var, fakat süreçler zaman alıyor ve üst düzey kararlar gerektiriyor." dedi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ KAAN PROJESİNE YAKIN

Demiroğlu, ismi açıklanmayan bir Körfez ülkesinin KAAN projesine katılımı ciddi olarak düşündüğünü belirtti. Türk medyası daha önce Suudi Arabistan'ın 2024'te 100 KAAN uçağı tedarik etmek için görüşmeler yürüttüğünü iddia etmiş, ancak Ankara ve Riyad bu bilgileri doğrulamamıştı. Katar Üniversitesi'nden Dr. Ali Bakir, KAAN'ın BAE'nin savunma sanayii hedefleriyle uyumlu olduğunu ve Türkiye ile stratejik iş birliği kapılarının açık olduğunu vurguladı.

BAE, STRATEJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Analistlere göre BAE'nin Rafale, KF-21 ve KAAN platformlarına yönelmesi, hem savunma tedarikini çeşitlendirme hem de endüstriyel iş birliğini derinleştirme amacını taşıyor. Bu strateji, BAE'ye savunma özerkliği kazandırırken ABD ile bağları sürdürmeyi de hedefliyor.

BAE'NİN F-35 BELİRSİZLİĞİ

Abu Dabi yönetimi, "geleneksel olmayan" savunma ortaklarını araştırmaya devam ederken, F-35'lerin BAE'nin gelecekteki hava gücü planlarındaki rolü hala belirsizliğini koruyor.