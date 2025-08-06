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Newsweek KAAN'ı yazdı: Türk savaş uçağı, F-35'e rakip oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Newsweek KAAN&#039;ı yazdı: Türk savaş uçağı, F-35&#039;e rakip oluyor
KAAN, F-35, Savunma Sanayi, Türkiye, Endonezya, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Newsweek dergisi, milli savaş uçağı KAAN'ın uluslararası savunma çevrelerince ilgiyle takip edildiğini yazdı. Haberde, Türkiye'nin, ABD yapımı F-35'e rakip olabilecek nitelikte bir "savaş uçağı" geliştirdiği ifade edildi.

Son yıllarda savunma sanayiinde adeta çağ atlayan Türkiye, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.  TCG Anadolu, HÜRJET, Altay Tankının yanı sıra yerli ve milli muharip uçağı KAAN dikkatleri üzerine çekiyor. 

Newsweek dergisinde yayınlanan makalede Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen millî muharip uçak KAAN'ın, daha erişilebilir bir alternatif olarak konumlandırıldığı belirtilerek  ABD yapımı F-35'lere şimdiden rakip olduğu vurgulandı.

ENDONEZYA'YA 48 KAAN UÇAĞI SATIŞI

Milli muharip uçak KAAN için Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandığının belirtilen haberde daha önce Batı'nın askeri teknolojilerini kullanan Türkiye'nin, artık uzun süredir ABD, Rusya, Avrupa güçleri ve Çin'in hakim olduğu bir alanda güç kazandığı vurgulandı.

Haberde, F-35 karşısında güçlü bir alternatif olarak öne çıkan KAAN'ın, Endonezya'nın 48 adetlik siparişinin ardından Mısır ve Körfez ülkelerinin de dikkatini çektiği belirtildi.

Newsweek dergisi KAAN'ın Lockheed Martin tarafından üretilen ABD yapımı F-35'ten daha uygun fiyatlı satılacağını da vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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