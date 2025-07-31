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İngiliz basını KAAN'ı yazdı! "Küresel rekabet gücünü yükseltti"

Kaynak: Dış Haberler
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İngiliz basını KAAN&#039;ı yazdı! &quot;Küresel rekabet gücünü yükseltti&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye savunma sanayinde küresel çapta gözbebeği haline geldi. İngiltere merkezli Flight Global haber sitesi, KAAN'ın Endonezya'ya satışının, iki ülke arasında ilişkileri güçlendireceğine değindi. Ayrıca Indonesian Aerospace Başkanı, Gita Amperiawan, "Türkiye’nin savunma şirketleriyle olan iş birliğimiz, teknolojik kapasitemizi artırmak ve küresel rekabet gücümüzü yükseltmek adına önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Endonezya’nın devlet havacılık şirketi Indonesian Aerospace (PTDI), Türkiye'nin savunma ve havacılık firmalarıyla iş birliğini, Kaan savaş uçağı projesi kapsamında daha da güçlendirdi.

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) sırasında PTDI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), HAVELSAN ve ASELSAN ile bir dizi iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmalar, teknoloji transferi ve üretim ortaklığı gibi kritik unsurları içeriyor.

İngiliz basını KAAN'ı yazdı!

"TÜRKİYE İLE OLAN İŞBİRLİĞİ KÜRESEL REKABETİ GÜCÜNÜ YÜKSELTECEK"

PTDI Başkanı Gita Amperiawan, “Türkiye’nin savunma şirketleriyle olan iş birliğimiz, teknolojik kapasitemizi artırmak ve küresel rekabet gücümüzü yükseltmek adına önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli Flight Global haber sitesi, anlaşmalar kapsamında, Endonezya'nın Kaan savaş uçağı programına katılımı için bir çerçeve protokol imzalandığını yazdı. Endonezya, önümüzdeki 10 yıl içinde 48 adet Kaan savaş uçağı alacak ve uçağın çeşitli bileşenlerinin geliştirilmesi ve üretimine katılarak kendi havacılık teknolojisini ileri taşıyacak.

Bu adım, Endonezya'nın aviyonik, savaş uçağı tasarımı, mühendislik ve üretim kabiliyetlerini geliştirmenin yanı sıra, ülkenin küresel havacılık tedarik zincirindeki rolünü de güçlendirmeyi hedefliyor.

İngiliz basını KAAN'ı yazdı!

ENDONEZYA-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

Ayrıca PTDI ile HAVELSAN arasında deniz karakol ve deniz gözetleme uçakları geliştirme konusunda iş birliği anlaşmaları imzalandı. Endonezya daha önce, Türk donanması için 6 adet, Türk Sahil Güvenliği için ise 3 adet CN235 uçağını deniz gözetleme ve denizaltı savunma harbi uçaklarına dönüştürmüştü.

İki şirket ayrıca, CN235-220 uçakları için tam uçuş simülatörü geliştirme planlarını yeniden teyit etti ve Endonezya ile Türkiye için havadan erken ihbar ve kontrol (AEW&C) uçağı geliştirme projesine yönelik iş birliğini sürdürme kararlılığını bildirdi.

ASELSAN ile yapılan ayrı bir anlaşma ise, hizmetteki CN235 uçaklarının operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla modernizasyon, lojistik destek ve teknik iş birliği alanlarını kapsıyor.

Kaynak: Dış Haberler

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