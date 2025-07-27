Aselsan Genel Müdürü: AB semaları bize emanet

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Çelik Kubbe başta olmak üzere Türk savunma sanayiinde gelinen noktayı örneklerle anlattı. Akyol, “Çelik Kubbe’nin bir kısmını teslim ettik. Bunlar kullanımda aktif. Bu adetleri yükseltmek istiyoruz. Bu sene geçen seneye göre iki katı ürün teslim edeceğiz. Çelik Kubbe’ye dört yeni ürün ekledik. Malum yeni tehditler geliyor. Çelik Kubbe’yi çok katmanlı bir mimari olarak ele aldık” dedi.

Akyol açıklamalarına şöyle devam etti: Son birkaç yılda katma değerini düşük bulduğumuz 100’ün üzerinde üründen vazgeçtik. Oyun değiştirici silah ve sistemlere yöneldik. Optik ve görüntüleme alanında silah üstü dürbünleri bizimle iş birliği yapan firmalara devredip, SİHA’ların KAAN’ın sistemlerine yöneldik. Yapılamayanı yapmak istedik. Ambargodan dolayı alamadığımız ürünleri yapar hâle geldik.

EN İYİSİNİ BİZ YAPIYORUZ

Kamera özelinde CATS diye bir kamera ürettik ambargoya karşı. Biz en iyisini yapacağız dedik ve ASELFLIR 500 kamerasını yaptık. Envantere verdik, 20 ülkeye ihraç ettik. Şu anda dünyanın en iyi kamerası konumunda. İşbirliğinden yanayız. Dostlarımızla omuz omuza yürümek istiyoruz. Ama tek başına kaldığımızda neleri yaptığımızı gösterdik. Ambargo koyanların sonunda kaybedeceğini Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha gösterdi.

AVRUPA'DA DA BİZ VARIZ

Bizim yaptığımız işin üç saç ayağı var. Birincisi kahraman silahlı kuvvetlerimiz, ikincisi savunma sanayi başkanlığımız ki adeta bu takımın kaptanı gibi. Üçüncüsü ise biz şirketler; bütün bu ürünleri kullanan, deneyip geri bildirim veren silahlı kuvvetlerimizin çok büyük önemi var. Takım oyunu Türkiye’nin gücünü ortaya koydu. Avrupa’nın güvenlik mimarisine katkılar vermek istiyoruz. ASELSAN, Avrupa’nın hava saha mimarisini belirleyen beş firmadan biri oldu. Bunun için ASELSAN NATO tarafından seçildi. Türkiye’nin yetkinliğinin farkında olunduğunu söyleyebiliriz. Doğu Avrupa’da bu daha da çok hissediliyor.