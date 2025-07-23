Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz, Turan... İşte ASELSAN'ın 'Çelik Kubbe'ye eklediği 5 yeni hava savunma sistemi

Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz, Turan... İşte ASELSAN'ın 'Çelik Kubbe'ye eklediği 5 yeni hava savunma sistemi

Editör:
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

ASELSAN'ın yeni ürünleri Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz ve Turan ilk kez IDEF 2025 fuarında görüntülendi.

İstanbul’da kapılarını açan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), Türk savunma sanayisinin son teknoloji ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Fuarın ikinci gününde sahneye çıkan ASELSAN, "Çelik Kubbe" konseptine entegre edilen beş yeni ürünü tanıtarak dikkatleri üzerine çekti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, tanıtımda yaptığı konuşmada, sadece savunmanın değil, caydırıcılığın da öncelikleri arasında yer aldığını vurgularken, yapay zekâ destekli sistemlerden elektromanyetik kalkana kadar birçok yeni kabiliyeti ilk kez uluslararası kamuoyuna sundu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de şu ifadeleri kullandı:

"Çelik Kubbe unsurlarından olacak, sahadaki ihtiyacı kahraman ordumuzla en kısa sürede ürüne dönüştürebilecek yaklaşımla, ASELSAN mühendislerimizin yenilikçi ürünleri işte burada. Memleketimize hayırlı olsun.

"SAVUNMA KADAR CAYDIRICILIK DA ÖNEMLİ"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir unsuru sizlerle paylaşıyoruz. Yeni bir konsept geliştirdik. Tehditleri, sürü dronları, hava araçlarını geleneksel yöntemlerle değil 'Ejderha' sistemini ilk defa uluslararası arenaya çıkardık. Bir video ile sahada kendini ispatlamış video ile anlatmak istiyoruz. Görüntüler sahadan alınmış gerçek, dron'ların nasıl etkisiz hale getirdiğini gösteriyor. Adeta gökyüzünde bir kalkan oluşturuyor. Çelik Kubbe'ye elektromanyetik kalkan olacak. Bu sistemin yanında yine elektromanyetik Koral'ın yeni versiyonunu arka tarafta göreceğiz. Daha uzağı görüp karıştırabilen, uçaklarımız için otoyollar açacak sistemden bahsediyoruz.

Yapay zeka destekli bir mimari de oluşturduk. Bütün kubbeyi birbirine bağlayacak askeri yapay zeka Turan'ı buraya getirdik. Entegrasyonun sağlanması, tek bir networkta gecikme olmadan sağlanacak. Gürz'ün insansız versiyonunu da buraya getirdik. Savunma kadar caydırıcılık da önemli. Güdümlü mühimmat ile füze teknolojisinin birleştiği Göktan sistemimiz var."

İşte 'Çelik Kubbe'ye eklenen 5 yeni ürün ve özellikleri...

Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz, Turan... İşte ASELSAN'ın 'Çelik Kubbe'ye eklediği 5 yeni hava savunma sistemi - 1. Resim

GÖKTAN

Karadan karaya atılan, yüksek hassasiyete sahip güdümlü mühimmat sistemi. Hedefleri nokta atışıyla vurmak üzere geliştirildi.

Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz, Turan... İşte ASELSAN'ın 'Çelik Kubbe'ye eklediği 5 yeni hava savunma sistemi - 2. Resim

EJDERHA

Yüksek teknolojiye sahip elektromanyetik dron önleyici. Özellikle mini ve mikro dron tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlıyor.

Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz, Turan... İşte ASELSAN'ın Çelik Kubbe'ye eklediği 5 yeni ürün - 1. Resim

KORAL 200

Elektronik harp sistemi. Düşman radarlarını kör ederek, hava araçlarının güvenli biçimde görev yapmasını sağlıyor. Türkiye’nin elektronik savaş kabiliyetini ileri seviyeye taşıyor.

Düşman hava savunma sistemlerinin radarlarını kör ediyor. Yaşanan saha deneyimleri sonrası geliştirilmiş bir yeni sistem.

Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz, Turan... İşte ASELSAN'ın 'Çelik Kubbe'ye eklediği 5 yeni hava savunma sistemi - 4. Resim

GÜRZ

İnsansız hava savunma sistemi. Otonom yapısıyla hava tehditlerine karşı hızlı ve etkin müdahale imkânı sunuyor.

Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz, Turan... İşte ASELSAN'ın 'Çelik Kubbe'ye eklediği 5 yeni hava savunma sistemi - 2. Resim

TURAN

Yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim sağlayan gelişmiş bir haberleşme omurgası. “Çelik kubbe” konseptinin temel yapı taşlarından biri olarak gösteriliyor.

Bir köye çifte müjde! Tesadüfen bulundular: Biri 640, diğeri 540 yaşında'Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'ten bomba hamle! İlk işi o oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Devam mı satış mı? Altın, döviz, borsa... İslam Memiş tahmininden dönmedi! - EkonomiDevam mı satış mı? Altın, döviz, borsa...2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek! Temeli 25 Temmuz'da atılıyor, ekonomiye katkısı ise çok büyük - Ekonomi2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek!Kamu-Sen, memur ve emekliler için zam talebini açıkladı! Kira yardımı, refah payı, ek gösterge... - EkonomiMemur ve emekliler için zam talebini açıkladılar12 bin yıl önceye dayanıyor, 'kabulca' ve 'kaplıca' olarak biliniyor! Tarlada hasat başladı - Ekonomi12 bin yıl önceye dayanıyor! Tarlada hasat başladıDoğu Karadeniz'in fındık ihracat şampiyonu Giresun oldu - EkonomiDoğu Karadeniz'in fındık ihracat şampiyonu Giresun olduOtomotiv yan sanayi 202 ülkeye açıldı: İhracat hacmi rekora koşuyor! İlk sırada onlar var - EkonomiTürkiye 202 ülkeye açıldı: İlk sırada onlar var!
Sonraki Haber Yükleniyor...