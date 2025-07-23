Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz, Turan... İşte ASELSAN'ın 'Çelik Kubbe'ye eklediği 5 yeni hava savunma sistemi

ASELSAN'ın yeni ürünleri Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz ve Turan ilk kez IDEF 2025 fuarında görüntülendi.

İstanbul’da kapılarını açan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), Türk savunma sanayisinin son teknoloji ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Fuarın ikinci gününde sahneye çıkan ASELSAN, "Çelik Kubbe" konseptine entegre edilen beş yeni ürünü tanıtarak dikkatleri üzerine çekti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, tanıtımda yaptığı konuşmada, sadece savunmanın değil, caydırıcılığın da öncelikleri arasında yer aldığını vurgularken, yapay zekâ destekli sistemlerden elektromanyetik kalkana kadar birçok yeni kabiliyeti ilk kez uluslararası kamuoyuna sundu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de şu ifadeleri kullandı:

"Çelik Kubbe unsurlarından olacak, sahadaki ihtiyacı kahraman ordumuzla en kısa sürede ürüne dönüştürebilecek yaklaşımla, ASELSAN mühendislerimizin yenilikçi ürünleri işte burada. Memleketimize hayırlı olsun.

"SAVUNMA KADAR CAYDIRICILIK DA ÖNEMLİ"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir unsuru sizlerle paylaşıyoruz. Yeni bir konsept geliştirdik. Tehditleri, sürü dronları, hava araçlarını geleneksel yöntemlerle değil 'Ejderha' sistemini ilk defa uluslararası arenaya çıkardık. Bir video ile sahada kendini ispatlamış video ile anlatmak istiyoruz. Görüntüler sahadan alınmış gerçek, dron'ların nasıl etkisiz hale getirdiğini gösteriyor. Adeta gökyüzünde bir kalkan oluşturuyor. Çelik Kubbe'ye elektromanyetik kalkan olacak. Bu sistemin yanında yine elektromanyetik Koral'ın yeni versiyonunu arka tarafta göreceğiz. Daha uzağı görüp karıştırabilen, uçaklarımız için otoyollar açacak sistemden bahsediyoruz.

Yapay zeka destekli bir mimari de oluşturduk. Bütün kubbeyi birbirine bağlayacak askeri yapay zeka Turan'ı buraya getirdik. Entegrasyonun sağlanması, tek bir networkta gecikme olmadan sağlanacak. Gürz'ün insansız versiyonunu da buraya getirdik. Savunma kadar caydırıcılık da önemli. Güdümlü mühimmat ile füze teknolojisinin birleştiği Göktan sistemimiz var."

İşte 'Çelik Kubbe'ye eklenen 5 yeni ürün ve özellikleri...

GÖKTAN

Karadan karaya atılan, yüksek hassasiyete sahip güdümlü mühimmat sistemi. Hedefleri nokta atışıyla vurmak üzere geliştirildi.

EJDERHA

Yüksek teknolojiye sahip elektromanyetik dron önleyici. Özellikle mini ve mikro dron tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlıyor.

KORAL 200

Elektronik harp sistemi. Düşman radarlarını kör ederek, hava araçlarının güvenli biçimde görev yapmasını sağlıyor. Türkiye’nin elektronik savaş kabiliyetini ileri seviyeye taşıyor.

Düşman hava savunma sistemlerinin radarlarını kör ediyor. Yaşanan saha deneyimleri sonrası geliştirilmiş bir yeni sistem.

GÜRZ

İnsansız hava savunma sistemi. Otonom yapısıyla hava tehditlerine karşı hızlı ve etkin müdahale imkânı sunuyor.

TURAN

Yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim sağlayan gelişmiş bir haberleşme omurgası. “Çelik kubbe” konseptinin temel yapı taşlarından biri olarak gösteriliyor.