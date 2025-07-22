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Türkiye’nin ilk Hipersonik Balistik füzesi görücüye çıktı! İşte ROKETSAN'ın yeni sürprizi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Roketsan, Savunma, Füze, Balistik, Türk Savunma Sanayi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ROKETSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) savunma sanayiine güç katacak yeni füzesini duyurdu. Fuarda örtünün kaldırılmasıyla ROKETSAN, Şimşek-2, Akata, Gökbora, Eren, Tayfun Blok-4 ve İHA-300 dahil 7 yeni füzesini görücüye çıkarttı. Özellikle 3.000 km menzili olan Türkiye’nin ilk Hipersonik Balistik füzesi Tayfun Blok-4 dikkat çekti.

İstanbul'da kapılarını açan dünyanın en büyük savunma fuarlarından biri olan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF)  Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii devi ROKETSAN büyük bir sürprize imza attı.

ROKETSAN, savunma sanayiine kazandırılan yeni füzelerini duyurdu. Üst düzey askeri isimlerin katılımıyla fuarda gerçekleştirilen program ile örtü kaldırıldı.

Örtü kaldırıldı! ROKETSAN yeni füzelerini duyurdu - 1. Resim

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ROKETSAN mühendisleri tarafından tasarlanan yerli ve milli üretim ŞİMŞEK-2, GÖKBORA, AKATA,  TAYFUN (Blok-X), EREN ve İHA 300mm füzeyi tanıttı.

Örtü kaldırıldı! ROKETSAN yeni füzelerini duyurdu - 2. Resim
GÖKBORA - EREN - İHA 300mm 

TÜRKİYE'NİN İLK HİPERSONİK BALİSTİK FÜZESİ TAYFUN-4

ROKETSAN'ın tanıttığı füzelerin arasında Türkiye'nin ilk Hipersonik Balistik füzesi olarak tarihe geçen TAYFUN Block-4  tüm dikkatleri üzerine çekti. 3.000 km menzilli, boyu 10 metre, çapı 938 NM ve ağırlığı 7.2 Ton olan füze Türkiye'nin semalarını koruyacak yeni füzesi olacak.

Örtü kaldırıldı! ROKETSAN yeni füzelerini duyurdu - 2. Resim
TAYFUN BLOK-4 HİPERSONİK BALİSTİK FÜZESİ

HALUK GÖRGÜN: ROKETSAN ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, programda ROKETSAN'ın yeni lansmanında konuştu. Görgün, "Tüm savunma sanayisine katkıda bulunan çalışanlarımıza ve ROKETSAN çalışanlarında buradan teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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