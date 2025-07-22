IDEF 2025 fuarı nerede, halka açık mı, ne zaman ve nasıl gidilir?

IDEF 2025 fuarı başladı. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı bu yıl da yerli ve yabancı binlerce katılımcıyı İstanbul’da bir araya getirecek. Etkinliğe katılmak isteyenler fuarın düzenleneceği yer, tarih, ulaşım bilgileri ve giriş koşulları hakkında detayları merak ediyor. IDEF 2025 nerede, halka açık mı, ne zaman ve nasıl gidilir araştırılmaya başlandı.

IDEF 2025 nerede, halka açık mı, ne zaman ve nasıl gidilir soruları gündemde yerini buldu. Bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan IDEF Savunma Sanayii Fuarı 22 Temmuz 2025 Salı günü başladı.

IDEF 2025 NEREDE?

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 İstanbul’un Bakırköy'deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenecek.

IDEF 2025 HALKA AÇIK MI?

IDEF 2025 fuarının tamamı halka açık olmayacak. Fuarın 23-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında yalnızca resmi heyetlerin ve sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olması planlandı.

IDEF 2025 fuarı 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde bireysel ziyaretçilere de açılacak. Fuarı ziyaret etmek isteyenler resmi kayıt işlemini gerçekleştirdikleri takdirde fuar alanına giriş yapabilecek.

IDEF 2025 NE ZAMAN?

IDEF 2025 22 Temmuz 2025 Salı günü başlayacak, 27 Temmuz 2025 Pazar günü sona erecek. Altı gün sürecek etkinliğin ilk günü olan 22 Temmuz, genel hazırlıklar ve açılış töreni ile geçecek.

23-25 Temmuz tarihleri arasında etkinlik sadece davetli heyetlerin ve profesyonel katılımcıların ziyaretine açık olacak.

26 ve 27 Temmuz günlerinde ise fuar, önceden kayıt yaptıran bireysel ziyaretçilerin katılımına açılacak.

IDEF 2025 NASIL GİDİLİR?

Metro: Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattında ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ’ durağında inerek fuar alanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Marmaray: İFM ’ye marmaray ulaşımı için Marmaray-Yenikapı Havalimanı Metro bağlantısını kullanarak ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ’ istasyonunda inebilirsiniz. Alternatif olarak Marmaray Yeşilyurt durağında inip taksi ile 5 dakika içerisinde fuar alanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Metrobüs: Metrobüs ile ulaşım için, Ataköy-Şirinevler istasyonunda ulaştıktan sonra Havalimanı Metro Bağlantısını kullanarak ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ’ durağında inip fuar alanına ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Fuar alanına otobüs ile ulaşım için İETT otobüs bağlantılarını kullanarak Havalimanı Metrosu ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ’ istasyonunda inip ulaşabilirsiniz.

Havayolu: İstanbul Havalimanı’ndan ulaşım sağlayacak katılımcı ve ziyaretçilerimiz, Havaist ya da HVİST-10 otobüsleri aracılığı ile Yenibosna-Kuleli durağına gelmelerinin ardından Havalimanı Metro bağlantısına ulaşıp ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ’ istasyonundan fuar alanına gelebilirsiniz. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelecek katılımcı ve ziyaretçilerimiz ise Havabüs otobüsleri ile Taksim ’e gelerek, Havalimanı Metrosu ya da Metrobüs aracılığı ile fuar alanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Taksi: İstanbul Havalimanı ile fuar alanı arası yaklaşık 45 kilometredir. Taksi kullanacak olan ziyaretçilerimiz ve katılımcılarımız trafiğin yoğunluğuna göre fuar alanına ulaşabilirsiniz. Sabiha Gökçen Havalimanı ve fuar alanı arası yaklaşık 70 kilometre uzaklıktadır. Trafiğin yoğunluğuna göre fuar alanına ulaşabilirsiniz.

Araçla Ulaşım: E5, TEM ve Sahil Yolu karayolları alternatifleri ile fuar alanına ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL FUAR MERKEZİ ADRES NEDİR, NEREDE?

İstanbul Fuar Merkezi Adres: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Hol 1 Blok No:5/2, İç Kapı No:1, Bakırköy, 34149 İstanbul, TÜRKİYE

IDEF 2025 GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

IDEF 2025 fuarına giriş ücreti alınmayacak. Ziyaretçilerin fuar alanına giriş yapabilmesi için kayıt işlemini önceden tamamlamış olmaları gerekiyor. Bireysel ziyaretçilerin yalnızca IDEF 2025’in resmi mobil uygulaması üzerinden dijital kayıt yapmaları zorunlu.