Savunmadan tarihî ihracat hamlesi! İDEF’te 1.400 firma, bini aşkın yeni ürünü vitrine çıkarıyor

Türk savunma sanayi, İDEF’te dünya vitrinine çıkıyor. Yılın ilk yarısında 4 milyar dolarlık satışa imza atan Türkiye, havada, denizde, karada milyar dolarlık ihracat bağlantıları ile dünya savunma liginde ilk 10’a girmeyi hedefliyor.

ÖMER TEMÜR - Türkiye’nin en büyük savunma sanayi organizasyonlarından biri olan IDEF 2025 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu yıl 900’ün üzerinde yerli ve 96 farklı ülkeden 400’ün üzerinde yabancı olmak üzere 1.400’den fazla firma katılıyor. Binden fazla yeni ürünü tanıtacağı fuarda kara, hava ve denizcilik alanında milyar dolarlık anlaşmaları imza atılması bekleniyor.

SAVUNMANIN SÜPER LİGİNDE

Türkiye’de 3 bin 500’ün üzerinde yerli firma ile dünya savunma sanayinin süper liginde yer alıyor. Türkiye silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) yüzde 65 pazar payı ile 2018 yılından bu yana liderliğini sürdürürken, elektronik harpta dünyada ilk 5 içinde yer alıyor. Aynı şekilde kara araçlarında da dünyanın en önemli oyuncuları arasında bulunuyor.

NATO’NUN TEDARİKÇİSİ

Bugün gelinen nokta yerli savunma sanayi sistemleri, platformları daha çok ABD ve NATO üyesi ülkelerine ihraç ediliyor. Bu sene ilk 6 ayda Türkiye ihracatının ilk 5 sırasındaki ülkenin 4’ü Avrupa ülkesi oldu. Aynı şekilde Endonezya’dan Pakistan’a, Suudi Arabistan’dan Afrika ülkelerine kadar birçok ülke ordularını Türk silahlarıyla donatıyor.

6 AYDA 4 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Türkiye savunma sanayi ihracatıyla da adından söz ettiriyor. Geçen yılın tamamında 7,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sekter bu yıl 15 Temmuz itibarıyla ihracatı 4 milyar dolara ulaştı. Ayrıca yıl ilk 6,5 ayında 6 milyar dolarlık sözleşme imzalanmış durumda. Bu yıl IDEF’in Türkiye’nin ihracat gücüne güç katması bekleniyor. Geçtiğimiz sene İDEF’e 187 heyet, 35 civarı bakan ve bakan yardımcısı katılımı olmuştu. 5 binin üzerinde planlı görüşme, yaklaşık 150 sözleşme ve iyi niyet anlaşması imzalanmıştı. Türk savunma sanayi bu yıl İDEF’te milyar dolarlık anlaşmalarla dünya savunma liginde 11. sıradan ilk10’a girmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE DENİZALTI ÇELİĞİ ÜRETEN ÜLKELER LİGİNDE

▪️Miilux OY’un Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan IDEF’23’te ilk kez sergiledikleri levha formundaki denizaltı çeliğinin ardından profil formundaki denizaltı çeliğini üretmeyi başardıklarını söyledi. IDEF’25’te yüksek teknoloji ve mühendislik kabiliyeti gerektiren bu ürünü ilk kez tanıtacaklarını dile getiren Yeldan “Miilux OY’un üretimi ile Türkiye, dünyada denizaltı çeliği üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi” diye konuştu. MİLDEN (Millî Denizaltı) projesinde Miilux OY tarafından geliştirilen denizaltı çeliklerinin kullanılmasının planlandığını kaydeden Yeldan, söz konusu ürünlerin test süreçlerinin devam ettiğini açıkladı. Yeldan, Miilux OY’un ana muharebe tankları dâhil olmak üzere tüm kara araçları için zırh ürettiğini belirterek “Ana muhabere tank platformlarında ihtiyaç duyulan 50 mm üstü kalınlıklarda yer alan farklı ürünlerin uluslararası akredite kuruluşlarda testleri başarı ile tamamlandı” dedi. Isıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çelik ürünleriyle ilk ihracatlarını 2024’te Azerbaycan’a yaptıklarını aktaran Yeldan, bu yıl içinde farklı pazarlara da ihracat gerçekleştireceklerini bildirdi. Başta yakın coğrafya ve Avrupa olmak üzere küresel pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Yeldan, ileri teknolojiye sahip zırh çeliklerini önümüzdeki dönemde dünyanın farklı bölgelerine ulaştırmak üzere somut adımlar attıklarını vurguladı.

İLK DENİZ TOPU İHRACATI

▪️Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) insansız deniz aracı PİRANA’yı ilk defa görücüye çıkarıyor. MKE’nin sergileyeceği ürünler arasında, yarı otomatik keskin nişancı tüfekleri, muhtelif çapta kuleye entegre silah sistemleri drone teknolojileri, akıllı drone mühimmat ürünleri, yeni nesil ağır kalibre mühimmat sevk sistemleri, drone mühimmatı ve insansız hava aracı tapaları ve kamikaze drone ailesi de yer alıyor. Ayrıca Türkiye’nin ilk deniz topu ihracatı için imzalar atılacak.

50'DEN FAZLA ÜLKEYE YERLİ ZIRHLI ARAÇ

▪️Türk firmaları 50'den fazla ülkeye kara taşıtı ihraç ediyor. PARS ALPHA ile dünya vitrinine çıkan FNSS ihracat için birden fazla firmayla görüşürken fuara 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı aracı HIZIR, insansız orta sınıf insansız kara aracı (O-İKA 2) ve uzaktan kumandalı atış platformu (UKAP) ile katılan Katmerciler de yüksek harekete kabiliyetine sahip EREN için Malezyalı DEFTECH firması ile masaya oturacak.

TÜRK DENİZCİLİK GÜCÜ DÜNYAYA TAŞINIYOR

▪️ANADOLU, SEDEF ve SEFİNE tersaneleri ortaklığıyla kurulan TAIS, geliştirdiği modern ve millî askerî deniz platformlarını IDEF 2025 Fuarı’nda sergileyecek. Türkiye’de ilklere imza atan TAIS’i oluşturan tersaneler, hâlihazırda 21 askerî geminin üretimine devam ediyor. TAIS, yalnızca yerli projelerle sınırlı kalmayıp, Türk savunma sanayisinin denizcilik alanındaki ilk savaş gemisi ihracatlarına da öncülük ediyor.

CANİK IDEF'TE BOY GÖSTERECEK

▪️Samsun Yurt Savunma Grup (SYS Grup), CANiK başta olmak üzere uluslararası alanda büyük ilgi gören savuma çözümleriyle fuarda yerini aldı. Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık merkezli entegre savunma çözümleri sunan firma yen iş birliği anlaşmalarını imza atmaya hazırlanıyor. Grup şirketleri fuarda, tabancadan robotik savunma sistemlerine uzanan geniş ürün yelpazesini sergileyecek. Fuarda CANiK’in yenilikçi ateşli silah sistemlerinden UNIROBOTICS’in otonom ve robotik çözümlerine, MECANiK’in optik sistemlerinden AEI Systems’ın ileri mühendislik çözümlerine kadar tüm markalar, SYS Grup bünyesinde inşa ettikleri entegre savunma ekosistemini ortaya koyacak. CANiK ACADEMY de satış sonrasında sağlanan eğitim ve destek hizmetlerini tanıtacak.

ASELSAN 20 FARKLI ANLAŞMA İMZALAYACAK

▪️Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan ASELSAN fuarda yeni nesil harp sistemleri ile hava ve deniz araçlarını tanıtacak. Bunların dışında uluslararası ve yerli firmalarla 20’ye yakın anlaşma imzalayacak.