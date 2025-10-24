Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sinemalarda para ödülü devri: Kim 1 milyon TL ister!

Sinemalarda para ödülü devri: Kim 1 milyon TL ister!

Sinemalarda para ödülü devri: Kim 1 milyon TL ister!
Zor zamanlar geçiren sinema salonlarında toparlanma teşebbüsleri artıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Çarşambaların “Sinema Günü” ilan edilmesinden sonra yapımcılar enteresan kampanyalara imza atmaya başladı. 31 Ekim günü vizyona girecek “Bağlantı Hatası” filmi de bir seyirciye 1 milyon TL mükafat kazandıracak. Ödül için izleyicilerin 31 Ekim-1 Aralık tarihleri arasında filmi seyredip sinema salonunda fotoğraf çekerek Instagram’da paylaşım yapmaları isteniyor.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğinin (SİSAY) ise önümüzdeki günlerde yeni kampanyaları duyurması bekleniyor. Kampanyaların seyirciyi tekrar salonlara çekmek için yeterli olup olmayacağını, önümüzdeki günler gösterecek. Gişenin hâlâ beklentilerin altında seyrettiği sinema salonlarındaki haftalık seyirci sayısı 10-16 Ekim tarihleri arasında 272 bin 865 kişide kaldı.

