Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kurumların personel temin sürecine ilişkin duyurular yakından takip ediliyor. Başvuru takvimi, başvuru kanalı ve sınav sürecine dair sorular duyurularla cevap belli oldu. Peki, MSB memur alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Personel temini için yayımlanan duyurunun ardından adaylar, başvuruların hangi tarihlerde alınacağını, hangi puan türlerinin geçerli olduğunu ve MSB memur alımı aşamalarını araştırmaya başladı.

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere; Devlet Memuru kadrolarına, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "Milli Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre personel temini yapacak.

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MSB memur alımı başvuruları 26 Aralık 2025 - 25 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların son günü 25 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar sistem üzerinden yapılabileceği belirtildi.

Kılavuza göre başvurular sadece internet üzerinden kabul edilecek. Dilekçe, posta, elden teslim gibi yöntemlerle yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı, adayların tüm duyuruları ve muhtemel güncellemeleri başvuru süreci boyunca takip etmesi gerektiği vurgulandı.

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru için adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan KPSS’ye girmiş ve ilgili puan türünden puan almış olmak şartı aranıyor. Her kadro unvanı için Tablo-2’de belirtilen eğitim niteliğine sahip olunması koşullar arasında yer alıyor.

Başvuru, evrak kontrol, mülakat sınavı, sağlık kurulu raporu işlemleri ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşamalarından oluşuyor. Adayların istenen belgeleri süresi içinde sisteme yükleyerek başvuruyu tamamlaması gerekiyor. Kılavuza göre her adayın sadece bir tercih hakkı bulunuyor.

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle çevrimiçi yapılacak. Adaylar başvuru sırasında diploma dışındaki belgeleri “Memur Başvuru Belgeleri” bölümüne yükleyecek. Ortaöğretim mezunu adayların ise diplomalarını “Diploma (MEB onaylı)” alanından sisteme eklemesi isteniyor.

Sınav tarihi ve yeri ile sınava çağrı duyurularının aynı internet adresinde yayımlanacağı belirtiliyor. Bu nedenle adayların başvuru yaptıktan sonra da sistemde yayımlanan duyuruları düzenli takip etmesi önem taşıyor.

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI

