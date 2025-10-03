Sinema bileti hangi günler 120 TL? Yıl boyu geçerli olacak

Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan 2025-2026 kültür-sanat sezonu lansmanında sinema salonlarına "Sinema Günü" uygulaması açıklandı. Duyurunun ardından, "Sinema bileti hangi günler 120 TL" merak edildi.

SİNEMA BİLETİ HANGİ GÜNLER 120 TL?

Bakan Ersoy, bu yılın sonuna kadar her çarşamba gününün “Sinema Günü” olacağını ve kampanyaya katılan salonlarda tüm filmlerin biletlerinin 120 TL olarak uygulanacağını açıkladı. Bu karar, sezon boyu düzenlenen geniş ölçekli etkinliklerle birlikte seyirciyi salona çekmeyi amaçlıyor. 2025 yılı sonuna kadar sürecek uygulama, Türkiye genelinde geçerli olacak.

SİNEMA BİLETİ 120 TL HANGİ SİNEMALARDA GEÇERLİ?

İndirimli bilet kampanyaya katılan salonlarda uygulanacak. Kampanyaya katılan salonların bilgileri henüz duyurulmadı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte 120 TL biletlerin geçerli olduğu sinemaların duyurusu yapılacak. Şehrinizde bulunan sinema salonların duyuru hesapları veya bilet sayfalarının kontrol edilmesi öneriliyor.

SİNEMA BİLETİ 120 TL UYGULAMASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Uygulamanın 2025 yılı sonuna kadar geçerli olacağı duyuruldu.