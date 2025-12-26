Batman'da 13 yaşındaki Muhammed Eyüp Arı, 52 gündür şiddetli öksürük nöbetleri geçiriyor. Çocuğun hayatı olumsuz etkilenirken, ailesi ise yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Batman'ın Gap Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Arı'nın ikinci çocuğu olan Muhammed Eyüp Arı (13), 52 gün önce başlayan öksürük şikayeti nedeniyle defalarca hastaneye götürüldü.

Yapılan tetkiklere rağmen kesin bir teşhis konulamazken, rahatsızlığı her geçen gün artan Muhammed son olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

13 yaşındaki Muhammed'in hayatı kabusa döndü! 52 gündür öksürüyor

"SAĞLIĞIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Yaşadığı zorlukları dile getiren Muhammed Eyüp Arı şunları söyledi:

"Durmadan öksürüyorum. Yatamıyorum, uyuyamıyorum. Sabaha kadar böyleyim. Yemek yiyemiyorum, kilom düştü. Okula gidemiyorum, arkadaşlarımı çok özledim. Sağlığıma geri kavuşmak istiyorum"

13 yaşındaki Muhammed'in hayatı kabusa döndü! 52 gündür öksürüyor

"NE UYUYOR NE DE BİZİ UYUTUYOR"

Oğlunun yaşadığı sürecin kendilerini çaresiz bıraktığını belirten anne Nesrin Arı ise "Başta basit bir öksürük sandık. Evde bitki çayları ve ilaçlar verdik. Geçmeyince acile götürdük. Buhar verdiler, şurup yazdılar ama fayda etmedi. Gittikçe kötüleşti. Gece gündüz ne uyuyor ne de bizi uyutuyor. Sürekli öksürüp kusuyor. 52 gündür perişan durumdayız. Oğlumun eğitimi aksadı. Yetkililerden ricamız, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi" ifadelerini kullandı.

Aile, çocuklarının bir an önce sağlığına kavuşması için yetkililerden destek bekliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası