TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Belirlenen takvime göre, TOKİ sosyal konut kura çekim süreci aralık ayı itibariyle başlayacak, süreç 2 ayda tamamlanacak. Peki, TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman, nerede gerçekleşecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada ilk kuranın gerçekleşeceği ili paylaştı. Başvuru sayısının 8 milyon 800 bin, geçerli başvurunun da yaklaşık 5 milyon 300 bin olduğunu açıklayan Kurum, en çok başvuru yapılan illerin İstanbul, Ankara, İzmir olduğunu söyledi. Belirlenen takvime göre, TOKİ sosyal konut kura çekim süreci 2 ayda tamamlanacak.

KURUM ADIYAMAN KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TARİH VERDİ

TOKİ sosyal konutlarında ilk kura 29 Aralık Pazartesi günü Adıyaman'da gerçekleşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekiminin 29 Aralık'ta Adıyaman'da yapılacağını açıkladı.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne yoğun ilgi olduğunu aktaran Kurum, projeye toplam 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldığını, bunlardan 5 milyon 242 bin 766’sının geçerli sayıldığını açıkladı. En fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldiğini belirten Kurum, ilk kura çekiminin 29 Aralık’ta Adıyaman’da yapılacağını duyurdu.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

