Ekonomistlerden 7 Kasım uyarısı! Merkez Bankası faiz indirimini sürdürecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e çekti. TCMB'den faiz oranlarına dair yapılan açıklamada, "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.

Ekonomistler TCMB'nin enflasyondaki yukarı yönlü riskleri göz ardı etmediğini belirterek, aralık ayındaki faiz kararı toplantısında ekim ve kasım aylarında açıklanacak enflasyon verileri ile 7 Kasım'da açıklanacak Enflasyon Raporu'ndaki tahmin ve hedeflerin belirleyici olabileceği öngörüsünde bulundu.

EKONOMİSTLER 7 KASIM'I İŞARET ETTİ

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB Para Politikası Kurulu'nun makroihtiyati çerçeve ve likiditeye yönelik mesajlarının önceki toplantıya göre değişmediğini ve bu alanlarda temkinli duruşun korunmaya devam edileceğini düşündürdüğünü belirtti.

Merkez Bankası'nın karar metninde politika faizi adımlarının büyüklüğünün verilere bağlı ve toplantı bazında belirleneceği vurgusunun devam ettiğini dile getiren Bürümcekçi, bu vurgunun sürdürülmesinin, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajının, takip eden faiz indirim kararlarının büyüklüğünün gelişmelere göre farklı olabileceğini düşündürdüğünü ifade etti.

Bürümcekçi, "Aralık'taki faiz kararının ekim-kasım Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmeleri ile 7 Kasım'da açıklanacak Enflasyon Raporu tahminlerine bağlı olarak şekilleneceğini düşünüyoruz" dedi.

KARAR METNİNDE "ŞAHİN" SİNYALLER

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör de TCMB Para Politikası Kurulu ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine düşürse de bu adımın aksine karar metninde "şahin" sinyallere yer verildiğini kaydetti.

Eylül ayındaki karar metninden farklı olarak ekim ayındaki metinde enflasyonun ana eğiliminin yükseldiğinin, dezenflasyon sürecinin yavaşladığının ve risklerin artık belirginleştiğinin net bir şekilde ifade edildiğini dile getiren Gözgör, metindeki en kritik değişikliğin ise indirim adımlarının büyüklüğünün "gözden geçirilecektir" yerine "gözden geçirilmektedir" şeklinde güncellenmesi olduğunu söyledi. Gözgör, bu değişikliğin, Kurul'un faiz indirim döngüsünü yavaşlatmayı halihazırda aktif olarak değerlendirdiğini gösteren güçlü bir sinyal olarak öne çıktığını ifade etti. Gözgör, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yeni 'şahin' ton ve veri odaklı yaklaşım, aralık ayındaki yılın son toplantısı için kararı doğrudan enflasyon verilerine bağlamış durumda. Aralık toplantısındaki faiz kararında ekim ve kasım ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. Eğer bu iki veri, Merkez Bankasının 'belirginleştiğini' vurguladığı risklerin aksine ılımlı bir seyir izler ve ana eğilimde bir miktar iyileşme sinyali verirse Kurul'un düşük miktarlı (100 baz puan gibi) bir indirim adımına daha yer açması mümkün olabilir. Ancak verilerdeki bozulma devam ederse, ekim metninde sinyalleri verilen faiz indirim döngüsünün 'duraklatılması' seçeneği masadaki en güçlü ihtimal olacaktır."