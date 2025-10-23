Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Roblox ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? 23 Ekim Roblox erişim sorunu araştırılıyor

Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan Roblox’a 7 Ağustos 2024 tarihinde getirilen erişim engeli halen devam ediyor. Platformun çocuk yaştaki kullanıcıları olumsuz yönde etkilediği vurgulanırken, "Roblox ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı?" sorularına cevap aranıyor.

Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip çevrim içi oyun platformu Roblox'a 7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana erişim engeli uygulanıyor. ABD'nin çocukların güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı platformda çocuk yaştaki kullanıcıları olumsuz yönde etkileyecek sakıncalı içerikler paylaşıldığı belirtiliyor.

Roblox'a erişim engelinin kaldırılacağı tarih merak edilirken, "Roblox ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı?" soruları aramalarda öne çıkıyor. 23 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla Roblox erişim sorunu araştırılmaya devam ediyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK, ERİŞİM ENGELİ KALKACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Nisan 2025 Salı günü Roblox yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

"Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna cevap veren Uraloğlu, "Belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı. Süreç nihayete erdiğinde hukuki süreçle açılması söz konusu olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Roblox şirketi de Türkiye’de yeniden erişime açılmak için yetkililerle iş birliği yaptığını ve içerik denetimlerini güçlendireceklerini belirtmişti.

Bu gelişmelerden hareketle, Roblox'un yakın bir tarihte yeniden erişime açılabileceği değerlendiriliyor.

23 EKİM ROBLOX ERİŞİM SORUNU ARAŞTIRILIYOR

Uzmanlar ve yetkililer, mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılacağını kaydediyor.

29 Ekim 2025 tarihi itibarıyla kullanıcılar henüz platforma giriş yapamıyor.

