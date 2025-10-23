Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Polislere promosyon ne zaman yatacak? EGM promosyon ödemesi tek seferde yatırılıcak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Polislere promosyon ne zaman yatacak? EGM promosyon ödemesi tek seferde yatırılıcak!
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı banka maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı. Polis memurları ve emniyet çalışanları için büyük önem taşıyan süreçte, en yüksek teklif 100 bin TL ile sonuçlandı. İhalenin tamamlanmasıyla birlikte promosyon ödemelerinin yakın zamanda hesaplara yatırılması beklenirken polislere promosyon ne zaman yatacak sorusu gündeme getirildi.

POLİSLERE PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün banka maaş promosyon ihalesi tamamlandı. Uzun süredir beklenen süreçte nihai karar verildi. 2025 yılı itibarıyla polis ve emniyet personeline yapılacak maaş promosyonu ödemeleri için en yüksek teklifi İş Bankası sundu. 100 bin TL tutarındaki promosyon anlaşmasının Kasım 2025’in ilk haftasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Önceki anlaşma 1 Kasım 2022 tarihinde uygulanmaya başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde, protokolün 1 Kasım 2025 itibarıyla devreye girmesi ve ödemelerin aynı hafta içerisinde personel hesaplarına geçmesi öngörülüyor.

Polislere promosyon ne zaman yatacak? EGM promosyon ödemesi tek seferde yatırılıcak! - 1. Resim

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

İhalenin tamamlanmasının ardından gözler artık ödeme tarihine çevrildi. EGM kaynaklarından alınan bilgilere göre promosyonun tek seferde ve herhangi bir kesinti yapılmadan personele ödeneceği belirtildi.

Promosyon tutarı, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından ilgili bankalar aracılığıyla doğrudan polis memurlarının şahsi maaş hesaplarına aktarılacak. Ödemelerin 2025 yılı Kasım ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.

Polislere promosyon ne zaman yatacak? EGM promosyon ödemesi tek seferde yatırılıcak! - 2. Resim

EGM PROMOSYON NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin maaş promosyonu için yapılan ihalede 6 banka teklif sundu. Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası ve Denizbank’ın katıldığı süreçte teklif savaşları yaşandı. Açık artırma turları sonunda en yüksek teklifi İş Bankası yaptı ve 100 bin TL ile ihalenin kazananı oldu.

