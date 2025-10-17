Kadınlar askere mi gidecek, kadınlara zorunlu askerlik mi geliyor? Meclise önerilen teklif gündemde!

Kadınlar askere mi gidecek, kadınlara zorunlu askerlik mi geliyor soruları gündemde yerini aldı. Meclis’e sunulan dilekçede, kadınların da erkeklerle eşit şekilde askerlik hizmetine tabi tutulması gerektiği ifade edilirken, teklifin ardından sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun tartışmalar yaşandı.

KADINLAR ASKERE Mİ GİDECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme gelen kadınlara askerlik zorunluluğu teklifi son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan başvuruda, kadınların da erkeklerle eşit şekilde askerlik hizmetine tabi tutulması önerildi. Teklifte Anayasa’da yer alan “eşitlik ilkesi”ne atıfta bulunularak,, yalnızca erkeklerin askerlik yapmasının eşit yurttaşlık anlayışına uygun olmadığı ifade edildi.

Yaşanan gelişme “Kadınlar askere gidecek mi?” sorusunu gündeme taşıdı fakat şu an için Türkiye’de kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması bulunmuyor. Sunulan dilekçe yalnızca bir vatandaş başvurusu niteliği taşırken herhangi bir yasal düzenleme yapılmadı.

KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK Mİ GELİYOR?

TBMM’ye ulaşan teklif şu an için yalnızca değerlendirme aşamasında bulunuyor. Kadınlara zorunlu askerlik getirilmesine ilişkin bir yasa tasarısı hazırlanmadı. Mevcut sistemde askerlik görevi yalnızca erkek vatandaşları kapsıyor. Kadınlar ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nde gönüllü olarak subay veya astsubay statüsünde göev alabiliyor.

Teklifin gündeme gelmesi, sosyal medyada farklı görüşlerin paylaşılmasına yol açtı. Bazı kullanıcılar eşitlik ilkesi gereği öneriyi desteklerken, bazıları askerlik zorunluluğunun tamamen kaldırılması gerektiğini savundu.

TÜRKİYE'DE KADINLAR ASKERE GİDİYOR MU?

Türkiye’de kadınlar için askerlik zorunluluğu yok. Kadınlar, isteğe bağlı olarak orduya katılarak gönüllü şekilde görev yapabiliyor. Zorunlu askerlik yalnızca erkek vatandaşlar için geçerli.

Kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmesi yönündeki teklif yürürlüğe girmiş veya yasalaşmış değil. TBMM Dilekçe Komisyonu’nun konuyla ilgili yapacağı değerlendirme ilerleyen süreçte netlik kazanacak.