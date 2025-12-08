Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi'de Sezen rolünü üstlenen isim merak edildi. Sosyal medyada dans videolarıyla geniş kitlelerce tanınan ismin hayat, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor.

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Rüya Gibi dizisinde Sezen rolü dikkat çekiyor. Güzellik merkezinde çalışan ve Aydan'ın kızı olarak rol alan Sezen'i canlandıran oyuncu belli oldu.

RÜYA GİBİ SEZEN KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Rüya Gibi dizisinde Sezen karakterini Yeliz Korkmaz üstlendi. Sezen, Seda Bakan'ın canlandırdığı Aydan karakterinin kızı olarak dizide yer alıyor.

YELİZ KORKMAZ KİMDİR?

14 Ekim 2000 tarihinde İstanbul'da doğan Yeliz Korkmaz, aslen Niğdelidir. Türkiye'de en çok takip edilen sosyal medya fenomenlerinden biridir. 25 yaşındaki Korkmaz, TikTok, Instagram ve YouTube'da milyonları aşan kitleye sahip olsa da kariyerine şimdilerde oyuncu olarak devam ediyor. Sosyal medyada Semiraminta adıyla anılıyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyor.

Kadroda ayrıca; Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak, Enes Bay, Arzu Oruç, Efe Altunbaş gibi oyuncular yer alıyor.

