Rapçiler Blok3, Ati242 ve Çakal’ın peş peşe konserlerine ara vermeleri konuşulmaya devam ederken, rapçi Ati242 sessizliğini bozdu. Sosyal medyadaki “kara para ve operasyon” iddialarına cevap veren ünlü rapçi “Ne operasyonu? Ne tutuklaması? Sadece bir denk gelme” dedi.

Şarkı sözler, sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen rapçiler Blok3, Ati242 ve Çakal’ın benzer açıklamalarla konserlerini ertelemeleri ve sosyal medyadan bir süre uzak duracaklarını açıklamaları büyük dikkat çekmişti.

Birbirleri ile de arkadaş olan 3 rapçinin ani kararı sonrasında isimlere “operasyon” yapılacağı iddialarının ardı arkası kesilmedi.

3 rapçi birden konserlerini iptal etti

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sosyal medyada rapçilerin albümlerini yayınladıkları platformlardan “kara para” akladıkları, operasyon yapılacağı iddiası sonrasında rapçi Ati242 sessizliğini bozdu.

"Ati242" olarak tanınan rapçi Atilla Serin

“NE OPERASYONU? NE TUTUKLAMASI?”

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan rapçi, söz konusu iddiaları şu sözlerle yalanladı:

"Ne operasyonu? Ne tutuklaması? Sadece bir denk gelme. Ben olayı anlayamadım. Blok3 ve Çakal’ın konserlerini iptal ettiklerini ben de sizin gibi sosyal medyadan duydum. Böyle bir şey yok.

Blok3 ismiyle tanınan rapçi Hakan Aydın

NE OLMUŞTU?

Rap dünyasının 3 ismi Blok3, Ati242 ve Çakal peş peşe açıklamalar yaparak konserlerini ertelendiklerini söylemişti.

Rapçi Hakan Aydın sahne adıyla Blok3, sosyal medya hesabından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde planlanan konserlerini bir süreliğine ertelediğini duyurmuştu.

Rapçi Atilla Serin sahne adıyla Ati242 de aile bireylerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle sahneye ara vereceğini açıklamıştı.

Ardından Emirhan Çakal sahne adıyla Çakal da “Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor" açıklamasını yapmıştı.

Çakal ismiyle bilinen rapçi Emirhan Çakal

