Rap dünyasının en çok dinlenenleri bir bir konserlerini iptal etti. Rapçi Blok3 ve Ati242 benzer açıklamalarla konserlerini ertelediklerini duyururken, Çakal'dan ise kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Rap camiasının tanınan isimleri Blok3, Ati242 ve Çakal’ın peş peşe gelen açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Blok3'ün sosyal medya paylaşımı

BLOK3 KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

2025 yılının en çok dinlenen isimleri arasında ilk sırada yer alan Blok3'ten herkesi şaşırtan bir paylaşım geldi. Spotify'da zirveye çıkan ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde planlanan konserlerini bir süreliğine ertelediğini açıkladı. Blok3, yeni tarihlerle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını ifade etti.

Ati242'den de Blok3'e benzer bir açıklama geldi

ATİ242'DEN BENZER PAYLAŞIM

Bu açıklamanın hemen ardından Ati242 de benzer bir paylaşım yaparak, aile bireylerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle sahneye ara vereceğini duyurdu.

Rapçiler konserleri art arda iptal etti! Blok3, Ati242 ve Çakal'ın paylaşımları kafa karıştırdı

ÇAKAL: SOSYAL MEDYA BANA ZARAR VERİYOR

Emirhan Çakal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kafaları karıştırdı. Çakal paylaşımında "Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor" ifadelerine yer vererek bir süre platformdan uzak duracağını ima etti.

