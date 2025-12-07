Başı gövdesinden ayrılarak vahşice katledilmişti! Çoban Ferdi'nin babası gözyaşlarıyla anlattı
Dağlık alanda başı gövdesinden ayrılıp yakılan Ferdi Ö.’nün cenazesi köyünde toprağa verildi. Göğsünde ve sırtında çok sayıda bıçak izi de bulunan çobanla ilgili soruşturma sürerken, baba Ramazan Ö. gözyaşları içinde husumetli olduklarını söylediği kişilerin cezasını çekmesini istedi. Olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltında.
Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda ölü bulunan çoban Ferdi Ö., yakınları tarafından Isparta Şehir Hastanesi’nden alınarak Aydoğmuş köyüne götürüldü.
Köyde kılınan cenaze namazının ardından Ferdi Ö., aile kabristanında toprağa verildi.
BABASI GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU
Baba Ramazan Ö, mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bazı kişilerle husumeti olduğunu söyledi.
Oğlunun katil zanlılarının bulunmasını istediğini belirten Ramazan Ö, "Benim çocuğumu öldürmüşler, kafasını kesmişler. Başı gövdesinden ayrılmış. Husumetlileri vardı. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Ne cezası varsa çeksinler. Çocuğumun başını kesmişler, bunun cezası idam olmalı. Şu an 4 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz.
Muhtemelen ikisi daha önce husumet yaşadığı kişiler. Çocuğum sabah yemeğini yedi, 'keçileri dağa götürüyorum' diyerek evden çıktı. Davranışlarında şüpheli hiçbir şey yoktu. Zaten gideceği yer 5 dakikalık mesafe ama o gün orada 17 dakika oyalanmış. Daha sonra kendisine ulaşamayınca aradık. Abisi gidince onu o halde buldu. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum." dedi.
VAHŞETİN DETAYLARI ÇIKIYOR!
Öte yandan Ferdi Ö'nün göğsünde 3, sırtında da 2 bıçak izinin olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyünde dün Ferdi Ö'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö, çobanlık yaptığı bölgeye gitmişti.
Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö, yakınlarda da vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesede ulaşarak durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.