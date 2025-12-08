Mamut Art Project, 12. edisyonunda Türkiye’nin farklı disiplinlerde üreten 33 genç sanatçısını Yapı Kredi bomontiada’da sanatseverlerle buluşturuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’nin genç ve bağımsız sanatçılarını görünür kılan platformlarından biri olan Mamut Art Project, 12. edisyonunu 10-14 Aralık tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada sanatseverlerle buluşturuyor.

Faaliyete eş zamanlı olarak mamutartproject.com üzerinden dijital ortamda erişilebiliyor.

33 SANATÇIYI AĞIRLAYACAK

Mamut, bu yıl baskı, bio art, desen, fotoğraf, heykel ve kinetik enstalasyon gibi farklı disiplinlerde eser üreten Türkiye’nin dört bir yanından 33 sanatçıyı ağırlıyor. Farklı üretim biçimlerini bir araya getiren bu seçki, yeni neslin özgün ifade biçimlerini güçlü bir şekilde görünür kılmayı amaçlıyor.

2023 yılında hayata geçen Mamut Limited, yeni seramik seçkisini etkinlikle eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşturuyor.

