Hatay'da kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk toprağa gömülü halde bulundu. Yapılan incelemelerde çocuğun en son dayısıyla görüldüğü ortaya çıkarken darp sonucu başından yaralandığı öğrenildi.

Akılalmaz olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk için ailesi 2 gün önce kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine ekipler A.A.'yı bulmak için harekete geçti.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A'nın dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi.

Dehşete düşüren olay! 10 yaşındaki çocuk toprağa gömülü halde bulundu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu.

Dehşete düşüren olay! 10 yaşındaki çocuk toprağa gömülü halde bulundu

ÇOCUĞU YARALAYIP TOPRAĞA GÖMMÜŞ!

Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dehşete düşüren olay! 10 yaşındaki çocuk toprağa gömülü halde bulundu

A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Arama kurtarma ekiplerinin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.

Dehşete düşüren olay! 10 yaşındaki çocuk toprağa gömülü halde bulundu

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı M.E'nin işlemleri sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası