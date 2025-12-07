Dehşete düşüren olay! 10 yaşındaki çocuk toprağa gömülü halde bulundu
Hatay'da kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk toprağa gömülü halde bulundu. Yapılan incelemelerde çocuğun en son dayısıyla görüldüğü ortaya çıkarken darp sonucu başından yaralandığı öğrenildi.
- Hatay'da kayıp ilanı verilen 10 yaşındaki Suriyeli çocuk A.A., dayısı M.E. tarafından yaralanıp toprağa gömülmüş halde bulundu.
- Başı darp edilmiş ve vücudunun bir kısmı toprak altında olan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Olayın şüphelisi olan dayı M.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Akılalmaz olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk için ailesi 2 gün önce kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine ekipler A.A.'yı bulmak için harekete geçti.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A'nın dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu.
ÇOCUĞU YARALAYIP TOPRAĞA GÖMMÜŞ!
Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Arama kurtarma ekiplerinin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı M.E'nin işlemleri sürüyor.