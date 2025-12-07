Aydın'ın Söke ilçesinde bir polis memuru, aracından eşya indirdiği sırada aralarında husumet bulunan bir kişinin otomobiliyle çarpması sonucu yaralandı. Şüpheli şahıs, polisin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak olay yerinden kaçtı. Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede izine ulaşılan şahıs teslim oldu. Ailevi bir meseleden kaynaklandığı iddia edilen olayda polis memurunun ayağında kırık ve çeşitli yaralar olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan polis memurunu aracından eşya indirdiği sırada çarparak yaralayan şahıs, kazanın ardından çektiği polisin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp kayıplara karıştı.

POLİSE ÇARPIP FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Olay, Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gelen polis memuru A.K., aracından eşya indirdiği sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Polise çarptıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans isteyen A.A., yaralı polis memurunun arabasının üzerinde fotoğrafını çekip, olay yerinden uzaklaştı.

TESLİM OLDU

Yaralı polis memurunun fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan A.A.'yı yakalamak için Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede izine ulaşılan A.A., emniyet ekiplerine teslim oldu.

OLAYIN NEDENİ AİLEVİ BİR MESELE

İddiaya göre olayın yaşanan kişisel ve ailevi bir meseleden kaynaklandığı belirtilirken, yaralanan polis memuru A.K.'nin ayağında kırık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde çarpmanın etkisiyle yaralar bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

