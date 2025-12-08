Kaynaklar, Türkiye’nin kurtarma sahasındaki gemi saldırılarının planlı olduğuna dikkat çekerek Rusya’ya gölge filolarla petrol taşımalarını engellemek için mesaj verildiğini söyledi.

AKİF BÜLBÜL ANKARA - Ukrayna-Rusya, İsrail-Gazze ve İsrail-İran arasındaki savaşlar, ülkelerin savunma alanında yeni teknoloji ve taktikler geliştirmesini de beraber getirdi. Operasyon, harekât veya cephe savaşları artık teknolojik savaşlara dönüşürken, hipersonik füzelerin kullanılması ülkelerin hava savunmasını zorlaştırıyor.

Jeopolitik ve jeostratejik önemi her geçen gün artan ülkemiz ise bölgesindeki hareketlilikleri anında takip edip gerekli tedbirleri alıyor.

Gazetemize son savaşların ortaya çıkardığı tabloyu analiz eden diplomatik kaynaklar ve güvenlik birimlerinin dikkat çeken tespit ve değerlendirmeleri şöyle:

Cephe savaşları, teknolojik savaşlara dönüştü. İsrail-İran arasındaki 12 gün savaşı, füze teknolojisindeki gelişmeleri ön plana çıkardı. Şimdi füze teknolojilerinde hipersonik füzeler yavaş yavaş devreye giriyor. Mevcut hava savunma sistemleri bu füzeleri engelleyemiyor. Bu yüzden her ülke, herkes bu alana yoğunlaşıyor.

SALDIRILAR RUSYA’YA MESAJDI

(Karadeniz’deki) Gemilere, bu saldırılar niye oldu, öncelikle buna iyi bakmak lazım. Petrolü dışarıya satmaması için Rusya’ya ambargo uygulanıyor. Ruslar da ambargoyu delmek için “gölge filo” denilen, başka ülkelere ait gemilerle ve bayraklarla petrolünü alıcı ülkelere sevk ediyor. Bunu uzun zamandır yapıyorlar. Taşıma yaptığı gemilerin neredeyse yüzde 60’ının sahibi Yunan armatörler. Ama bu gemiler değişik ülke bayraklarını taşıyor.

Vurulan iki gemiye birer buçuk saat arayla saldırılıyor. Planlı bir saldırı olduğu açık. Burada sorulması gereken soru şu: Niye şimdi?

ABD Başkanı Donald Trump bir barış planı ortaya koydu. Lehine olsa bile Ruslar, bundan çok tatmin olmuyor, ayak diretiyor, daha fazlasını istiyor. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e baskı yapıyor, barış planını kabul etmesi için ama asıl itiraz Rusya’dan geliyor. Rusya savaş sürecinde sisteminin dayaklı olduğunu fark etti, barışa ikna olacak gibi değil. Bu saldırılarla, Rusya’ya, ‘Bak istersek senin gölge filonla taşıdığın ürünleri vurur, bu sistemi engelleriz’ mesajı verildi. Rusya da bu mesajı aldı ve aynı gün Odesa’yı bombaladı.

KURTARACAĞIMIZI BİLİYORLARDI

Gemilere bizim kara sularımızın hemen dışında, arama kurtarma sahamızda saldırmalarının sebebi, bizim gidip kurtaracağımızı bilmelerinden kaynaklanıyor. Bir de gereken etkiyi oluşturması için görünür olması gerekiyordu. Bizim kara sularımızın dışında olan bir yer ama bizim Ukrayna’ya, “Sen niye buralarda saldırıyı yapıyorsun?” deme hakkımız yok. Çünkü bu sular hukuken uluslararası sular. Ama “Seyrü sefer güvenliğini tehlikeye atamazsın” veya “Savaşı bize bu kadar yaklaştırma” deme hakkımız var. Başka bir risk ise gemilerin sigorta paraları arttığı için bu yolu bir daha kullanmayı tercih etmiyorlar.

Güvenlik kaynakları 'cephe savaşı bitti' diyor: Karadeniz’deki gemi saldırıları planlıydı

ABD’NİN HEDEFİ ÇİN

Baktığımızda genel resim şu; dünya tek kutupludan tekrar çok kutupluya doğru geçiyor. Ama ABD çok kutupluluğu istemediği için planlamalarını ona göre yapıyor. Asıl rakibi Çin. Çin o kadar hızlı ilerliyor ki eğer tedbir almaz, birkaç yıl içerisinde engellemezse bir daha onu yakalaması mümkün olmayacak. Onun için Çin’le karşı karşıya gelmek zorunda.

ANBEAN TAKİP EDİYORUZ

Çevremizdeki, bölgemizdeki hareketliliği, nerede ne yapılmış, hangi şeyler olmuş günlük olarak takip ediyoruz, analizlerini de yapıyoruz. Bu savaşta ilk kez kullanılan araçları içinde en etkili ve dikkat çeken FPV drone’lar oldu. Hem Ukrayna-Rusya savaşında hem Gazze-İsrail savaşında hem de diğer uluslararası olaylarda ara bulucu olarak hep Türkiye ön plana çıkıyor. Bunun sebebi ise Türkiye’nin jeopolitik, jeostratejik öneminin her geçen gün artması.

