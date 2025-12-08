Yapay zekâ, gayrimenkul geliştirme süreçlerinde maliyetleri düşürerek hem firmalara tasarruf sağlıyor hem de vatandaşın konuta daha uygun fiyatla erişmesine imkân tanıyor.

Dünyada ve Türkiye’de her alanda kullanımı artan yapay zekâ teknolojileri, son dönemde kira getirisi, değer artış potansiyeli ve arz-talep dengesini öğrenmek için hem gayrimenkulde proje geliştiren firmaların maliyetini düşürmeye, hem de yatırımcıların uzun vadeli beklentilerine detaylı analizlerle cevap vermeye katkı sağlıyor.

Hâlihazırda Dubai’de geliştirdikleri projelerde, yapay zekâ destekli gayrimenkul değerleme sisteminden yararlandıklarını ve Türkiye’deki projelerde de bunu devreye almaya başladıklarını anlatan gayrimenkul yatırım danışmanı ve yazılım mühendisi Burak Ustaoğlu, “Firmalar, sadece yapay zekâ teknolojilerini kullanarak, bugün yüzde 37 tasarruf sağlayabiliyorlar. Bunu da üretim aşamasında doğru lokasyon, proje ve konsept seçiminde yapay zekâyı kullanarak sağlayabiliyor” dedi.

Yapay zekânın bu alanda kullanımının, inşaat sektöründe ciddi bir maliyet düşüşünü beraberinde getirdiğinin altını çizen Ustaoğlu, şöyle konuştu: Bu da vatandaşımızın ürüne yüzde 20-30 daha uygun erişebilmesini sağlıyor. Yapay zekâ teknolojilerinin inşaat geliştiricileri tarafından daha yoğun şekilde kullanılması, vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlara dairelere sahip olmalarını sağlayabilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası