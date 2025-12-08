Yapay zekâ daire fiyatlarını düşürecek
Yapay zekâ, gayrimenkul geliştirme süreçlerinde maliyetleri düşürerek hem firmalara tasarruf sağlıyor hem de vatandaşın konuta daha uygun fiyatla erişmesine imkân tanıyor.
- Gayrimenkul proje geliştiren firmalar yapay zekayı maliyetlerini düşürmek için kullanıyor.
- Yapay zekâ, kira getirisi, değer artış potansiyeli ve arz-talep dengesini öğrenmek için yardımcı.
- Yapay zekâ destekli gayrimenkul değerleme sistemleri Dubai’de kullanılıyor ve Türkiye’ye de geliyor.
- Firmalar yapay zekâ kullanarak bugün yüzde 37 tasarruf sağlayabiliyorlar.
- Bu tasarruf üretim aşamasında doğru lokasyon, proje ve konsept seçiminde yapay zekâ kullanarak sağlanıyor.
- Yapay zekâ kullanımı, vatandaşların ürüne yüzde 20-30 daha uygun erişebilmesini sağlayabilir.
Dünyada ve Türkiye’de her alanda kullanımı artan yapay zekâ teknolojileri, son dönemde kira getirisi, değer artış potansiyeli ve arz-talep dengesini öğrenmek için hem gayrimenkulde proje geliştiren firmaların maliyetini düşürmeye, hem de yatırımcıların uzun vadeli beklentilerine detaylı analizlerle cevap vermeye katkı sağlıyor.
Hâlihazırda Dubai’de geliştirdikleri projelerde, yapay zekâ destekli gayrimenkul değerleme sisteminden yararlandıklarını ve Türkiye’deki projelerde de bunu devreye almaya başladıklarını anlatan gayrimenkul yatırım danışmanı ve yazılım mühendisi Burak Ustaoğlu, “Firmalar, sadece yapay zekâ teknolojilerini kullanarak, bugün yüzde 37 tasarruf sağlayabiliyorlar. Bunu da üretim aşamasında doğru lokasyon, proje ve konsept seçiminde yapay zekâyı kullanarak sağlayabiliyor” dedi.
Yapay zekânın bu alanda kullanımının, inşaat sektöründe ciddi bir maliyet düşüşünü beraberinde getirdiğinin altını çizen Ustaoğlu, şöyle konuştu: Bu da vatandaşımızın ürüne yüzde 20-30 daha uygun erişebilmesini sağlıyor. Yapay zekâ teknolojilerinin inşaat geliştiricileri tarafından daha yoğun şekilde kullanılması, vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlara dairelere sahip olmalarını sağlayabilecek.