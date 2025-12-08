Sanayi tesislerini Anadolu’ya yaymak gerektiğini belirten TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez “TOKİ, konutta olduğu gibi fabrika da yapmalı” dedi.

Türkiye genelinde 100 bini aşkın işletmeyi temsil eden Türk İş Dünyası Konfederasyonunun (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, son üç yıldır en çok dile getirilen ve giderek artan temel problemin ‘finansmana erişim’ olduğunu vurgulayarak, faiz indirimlerinin henüz kredi faizlerine yansımadığını söyledi.

KOBİ’lerin yaşadığı sıkıntıları anlatan Sönmez, “Krediye erişim teknik olarak mümkün olsa da yüksek faiz oranları nedeniyle işletmeler bu kaynakları kullanamıyor. İş dünyası 36 ay vade ile yatırım yapamaz; vadelerin uzaması gerekiyor. Bankalar taşınır varlıkları, gelecekteki fatura gelirlerini veya ihracat potansiyelini teminat olarak kabul etmiyor, bu da yenilikçi girişimlerin sistem dışı kalmasına neden oluyor” dedi.

KAYNAK ÜRETİME AYRILSIN

Türkiye’deki bölgesel gelişmişlik farklarının yüksekliğine dikkat çeken Sönmez, tek tip ücret politikasının verimliliği düşük bölgelerde istihdamı azalttığını savundu. İstanbul’un kişi başı gelirinin Doğu Anadolu’nun iki katından fazla olduğunu hatırlatan Sönmez, çözüm için şu önerileri sıraladı:

Bölgesel ücret uygulaması, üretim maliyetlerini dengeleyerek yeni yatırımları Anadolu’ya yönlendirebilir. Bizim özellikle deprem riski nedeniyle Marmara Bölgesi’ni tenhalaştırmamız, sanayi kümelenmesini diğer bölgelere de yaymamız gerekiyor.

‘Fabrika yapan TOKİ’ modeli özellikle Anadolu’da hayata geçirilmelidir. Bu sayede kısıtlı sermaye ile iş yapan KOBİ’ler, sermayelerini makine ve işletmeleri için kullanarak daha verimli ve kaliteli üretim yapabilir.

Tüm bu sebeplerle bölgesel asgari ücret hem ekonomik hem sosyal açıdan daha adil bir yaklaşım. Çünkü mevcut sistem hem çalışanı hem işvereni zorlayan, ülke genelinde ‘herkese eşit ama kimseye adil olmayan’ bir sonuç doğurabiliyor.

Makul fark oranı yüzde 20-25 bandında kalabilir. Bu farkı dengelemek için devlet, yüksek ücretli bölgelerde vergi ve SGK primi indirimleriyle işvereni destekleyebilir. Böylece hem rekabet gücü korunur hem düşük gelirli bölgelerde istihdam artar.

Haberle İlgili Daha Fazlası