Havalimanına ‘Kuş ve Drone Önleme Sistemi’ geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin sivil havacılıkta güvenliği en üst seviyeye taşımak için planlanan Savuran Projesi hakkında konuştu.
- Savuran Projesi, sivil havalimanları için geliştirilen yerli ve yüksek hassasiyetli bir hava savunma sistemidir.
- Sistemin temel amacı, hem kuş kaynaklı riskleri hem de FPV drone tehditlerini tespit edip etkili şekilde önlemektir.
- Tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını drone, sensör füzyonu ve yapay zeka ile tek bir mimaride birleştirir.
- Kuş sürülerini pist ve yaklaşma koridorlarından güvenli ve ölümcül olmayan yöntemlerle uzaklaştıran özel bir drone geliştirilecektir.
- FPV drone'lara karşı yüksek hızlarda müdahale edebilen, otonom ve gerektiğinde kendini imha edebilen ayrı bir Müdahale Drone'u da projenin parçasıdır.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde sivil havalimanları için yüksek hassasiyetli bir hava savunma sistemi ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Savuran Projesi; tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında birleştiren, drone, sensör füzyonu, yapay zekâ ve otonom görev yeteneklerine sahip yerli bir hava güvenlik sistemidir. Bu sistem hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü (FPV) drone tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek” dedi.
Proje kapsamında biri kuş sürülerinin yönlendirilmesi/uzaklaştırılması, diğeri ise FPV drone’lara karşı etkili müdahale olmak üzere iki ayrı drone platformu geliştirileceğini dile getiren Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:
Uzun süre havada kalabilen ve yüksek frekanslı/ultrasonik akustik caydırma sistemleri taşıyan Kuş Sürüsü Yönlendirme/Uzaklaştırma Drone’u ile kuş sürüleri güvenli şekilde pist ve yaklaşma koridorlarından uzaklaştırılacak. Bu platform, çevresel ve insani etkiler gözetilerek tamamen ölümcül olmayan yöntemlerle çalışacak. Yüksek hızlara ulaşabilen ve etkili önleme yöntemlerine sahip bir Müdahale Drone’u geliştiriyoruz. Bu platform; otonom görev yürütme, güvenli iniş/eve dönüş modları ve gerektiğinde güvenli alanda kendini imha kabiliyetlerine sahip olacak.