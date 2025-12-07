BBP lideri Mustafa Destici, asgari ücretin en az yüzde 50 artırılarak 33 bin liraya çıkarılması gerektiğini belirterek “Başka türlüsü geçimi sağlamaz” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret açıklaması geldi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Rize Olağan İl Kongresi'nde konuşan Destici, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta toplanacağını hatırlattı. Destici, "Asgari ücreti en az yüzde 50 artırarak 33 bin lira seviyesine getirmeliyiz. Başka türlüsü asgari ücretlimizi kurtarmaz ve asgari geçimini temin etmez" dedi.

"BUNUN İÇİN SİYASETTEYİZ"

Destici, vatandaşların gençlerle ilgili kaygılarını dinlediğini ifade ederek, "Devlet, ben inanıyorum ki istesin bu sanal bahsin kökünü çok kısa zamanda kazır ve kazımalarını bekliyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bunun için siyasetteyiz" diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Asgari ücret maratonu başlıyor! Milyonların gözü bu toplantıda

"BARRACK, HADDİNİ AŞMIŞTIR"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la ilgili de konuşan Destici, şunları kaydetti:

"Sen kimsin ya? Senin ülkenin tarihi daha 250 yıldır. Ben 4 bin yıllık tarihe sahip büyük Türk milletiyim, Türk devletiyim. Sen kimsin bu devlete, bu millete ayar vermeye çalışıyorsun? Senin karşında ayar verebileceğin bir devlet yok, bir millet yok. Bu millet sabırlıdır ama zamanı geldiğinde herkese haddini bildirmeyi de bilir. Onun için bu Tom Barrack, haddini aşmıştır. Bu hadsize de gerekli makamlarımız haddini bildirmeli ve gerekli cevabı vermelidir."

Haberle İlgili Daha Fazlası