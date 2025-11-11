Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2026 yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ankara'daki senaryoları ve maksimum rakamı açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

2026 yılı yaklaştıkça milyonlarca çalışanı ve dolaylı yoldan herkesi etkileyecek asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili merak arttı. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı programda edindiği kulis bilgisini paylaşarak Ankara'daki 2 senaryoyu ve asgari ücrete yapılacak maksimum zammı açıkladı.

2026 yılına yaklaştıkça milyonlarca çalışanın gözü ocak ayında açıklanacak olan asgari ücret rakamına çevrildi.

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ NE?

tv100'de yayınlanan programa katılan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, yeni asgari ücret rakamı ile ilgili edindiği kulis bilgisini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Burhan, Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre asgari ücret için 2 senaryonun gündemde olduğunu ifade etti. 

Ankara'nın nabzını yokladığını söyleyen Burhan, "Asgari ücret milyonları ilgilendiren, herkesin merak ettiği bir konu. Asgari ücrete yapılan zamlar aslında hizmet sektörünü de ilgilendiriyor, kirayı da, restorandaki fiyatları da ilgilendiriyor." dedi.

2026 yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ankara'daki senaryoları ve maksimum rakamı açıkladı - 1. Resim

"Ben de teorik olarak asgari ücretin çok yüksek olmasını isterim." diyen Burhan sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanların hayat standartlarının yüksek olmasını isterim ama asıl olan asgari ücretin yüksekliği değil alım gücünün yüksekliğidir.

İŞTE 2026 YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM

Ankara'da 2 tane senaryo var. Bunlardan bir tanesi yüzde 25, en alt 27 bin 630 TL, en yüksek de yüzde 30 zamla 28 bin 735 TL. Ankara'da benim kaynaklarımdan edinmiş olduğum bilgi 27 bin 630 ve 28 bin 735 maksimum olmak üzere."

 

