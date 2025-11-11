2026 yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ankara'daki senaryoları ve maksimum rakamı açıkladı

2026 yılına yaklaştıkça milyonlarca çalışanın gözü ocak ayında açıklanacak olan asgari ücret rakamına çevrildi.

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ NE?

tv100'de yayınlanan programa katılan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, yeni asgari ücret rakamı ile ilgili edindiği kulis bilgisini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Burhan, Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre asgari ücret için 2 senaryonun gündemde olduğunu ifade etti.

Ankara'nın nabzını yokladığını söyleyen Burhan, "Asgari ücret milyonları ilgilendiren, herkesin merak ettiği bir konu. Asgari ücrete yapılan zamlar aslında hizmet sektörünü de ilgilendiriyor, kirayı da, restorandaki fiyatları da ilgilendiriyor." dedi.

"Ben de teorik olarak asgari ücretin çok yüksek olmasını isterim." diyen Burhan sözlerine şöyle devam etti: