Trendyol 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Karşılaşma sırasında kar yağışı etkili olurken; sahanın teöizlenmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Özbelsan Sivasspor: 2 - Bandırmaspor: 0





Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 71'inci dakikada Bekir Turaç Böke ve 78'inci dakikada Valon Ethemi kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor, 25 puana yükseldi. Bandırmaspor ise 26 puanda kaldı.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAÇA ARA

Karşılaşmanın ilk yarısında yoğun kar yağışı nedeniyle maça bir süre ara verildi. Sahanın temizlenmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Karşılaşma sırasında etkili olan kar yağışı sonrası görevliler saha çizgisini temizledi

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Kerem Kalkan

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter (Dk. 65 Avramovski), Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 90+4 Feyzi Yıldırım), Charisis, Cihat Çelik (Dk.90+4 Mehmet Albayrak), Ethemi (Dk.90+1 Kimpioka), Badji (Dk.65 Bekir Böke)

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk.76 Muhammed Gümüşkaya), Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Bacuna (Dk.86 Enes Çinemre), Mücahit Albayrak, Topalli (Dk.63 Emirhan Acar), Kehinde (Dk.63 N'Dongala), Tanque (Dk.76 Samake)

Goller: Dk. 71 Bekir Böke, Dk. 78 Ethemi (Özbelsan Sivvasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Kehinde (Bandırmaspor) Dk. 68 Emirhan Başyiğit, Dk.84 Kamil Fidan (Özbelsan Sivasspor)

