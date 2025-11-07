Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025'in 4'üncü enflasyon raporunu bugün açıkladı. 2025 sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29'dan yüzde 31-33 aralığına çıkaran Merkez, 2026 tahmin aralığını ise yüzde 13-19 arasında korudu. Sunumun ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Karahan'a asgari ücret sorusu da yöneltildi.

İlgili Haber Merkez Bankası, 2025 sonu enflasyon tahminini yükseltti

"ASGARİ ÜCRETİ BİZ BELİRLEMİYORUZ"

Karahan asgari ücretle ilgili soruya, "Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var o kurul çalışmaları yürütecek kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacaktır. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele aslında en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz" cevabını verdi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI