Merkez Bankası, 2025 sonu enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Bir önceki raporda 2025 sonu enflasyon tahmin aralığı yüzde 25-29 iken, bu raporda yükselmesi dikkat çekti.

İlgili Haber Akaryakıta bir büyük zam daha! Motorinin litresi 10 şehirde 60 lirayı aştı

Karahan'ın açıklamaları şöyle:

2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız. Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.

Önceki Rapor dönemine kıyasladığımızda ise 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz.

"DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI"

Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üçüncü çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz. 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını öngörüyoruz. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor.,

"KİRA ENFLASYONU YAVAŞLADI"

Para politikasında sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız. Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz.

Eğitim hizmetleri enflasyonu, bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrediyor. Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı.

2025 SONU ENFLSAYON TAHMİNİ YÜKSELDİ, 2026 SABİT

2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor.

2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Dezenflasyon sürecinde, ara hedeflerimize ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Atacağımız adımları; ara hedeflerin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Politika faizine ilişkin atılacak adımları ve bunların büyüklüğünü, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla almayı sürdüreceğiz.

Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde. Bu bağlamda, dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

KKM BAKİYESİ 4 MİLYAR DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

2023 Ağustos’ta 140 milyar doların üzerine çıkan KKM bakiyesi 4 milyar doların altına geriledi. KKM bakiyesinin kademeli olarak azaltılması ve TL mevduat payının artırılması parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi ve merkez bankası bilançosu üzerindeki riskleri azalttı. Bu yılın sonuna doğru, KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak. Rezervlerde olumlu görünüm devam ediyor.