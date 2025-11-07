Akaryakıta bir büyük zam daha! Motorinin litresi 10 şehirde 60 lirayı aştı

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. Bugün itibarıyla akaryakıta bir zam daha geldi.

İlgili Haber 22 yılın en kötü verisi geldi! Altında 2 haftalık düşüş serisi bitiyor

MOTORİNE ZAM

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2 lira 7 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin fiyatı bazı şehirlerde 60 liranın üzerine çıktı.

7 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 53,72 57,58 27,71 İstanbul Anadolu 53,54 57,43 27,08 Ankara 54,57 58,61 27,60 İzmir 54,90 58,94 27,53

MOTORİNİN 60 LİRAYI AŞTIĞI İLLER

Zammın ardından Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da motorinin litre fiyatı 60 lirayı aştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.