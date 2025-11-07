Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Akaryakıta bir büyük zam daha! Motorinin litresi 10 şehirde 60 lirayı aştı

Akaryakıta bir büyük zam daha! Motorinin litresi 10 şehirde 60 lirayı aştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıta bir büyük zam daha! Motorinin litresi 10 şehirde 60 lirayı aştı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası akaryakıta bir büyük zam daha geldi. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatı 2 lira 7 kuruş arttı. Zammın ardından 10 şehirde motorinin litresi 60 lirayı aştı. İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. Bugün itibarıyla akaryakıta bir zam daha geldi. 

MOTORİNE ZAM

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2 lira 7 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin fiyatı bazı şehirlerde 60 liranın üzerine çıktı.

Tabela gece yarısı değişti! Akaryakıta bir büyük zam daha - 1. Resim

7 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa53,7257,5827,71
İstanbul Anadolu53,5457,4327,08
Ankara54,5758,6127,60
İzmir54,9058,9427,53

MOTORİNİN 60 LİRAYI AŞTIĞI İLLER 

Zammın ardından Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da motorinin litre fiyatı 60 lirayı aştı. 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Usta kalemler, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçını yazdı: Korkaklık, eyyam ve skandal!Murat Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Başkanı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
EPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdi - EkonomiEPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdiBitcoin’de son 8 ayın en kötüsü! - EkonomiBitcoin’de son 8 ayın en kötüsü!22 yılın en kötü verisi geldi! Altında 2 haftalık düşüş serisi bitiyor - EkonomiAltında 2 haftalık düşüş serisi bitiyorMeclis’te talepler dinlendi: Engellilere asgari ücretin iki katı ödenek verilsin - EkonomiEngellilere asgari ücretin iki katı ödenek verilsinTicaret Bakanı Ömer Bolat: Elektrik ve gazda Avrupa’nın en ucuz ülkesi Türkiye - EkonomiBolat: Elektrik ve gazda Avrupa’nın en ucuz ülkesi TürkiyeEczane modeli geliyor! Nöbetçi noter mecburi olacak - EkonomiEczane modeli geliyor! Nöbetçi noter mecburi olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...