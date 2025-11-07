Akaryakıta bir büyük zam daha! Motorinin litresi 10 şehirde 60 lirayı aştı
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası akaryakıta bir büyük zam daha geldi. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatı 2 lira 7 kuruş arttı. Zammın ardından 10 şehirde motorinin litresi 60 lirayı aştı. İşte detaylar...
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. Bugün itibarıyla akaryakıta bir zam daha geldi.
MOTORİNE ZAM
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2 lira 7 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin fiyatı bazı şehirlerde 60 liranın üzerine çıktı.
7 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|Otogaz
|İstanbul Avrupa
|53,72
|57,58
|27,71
|İstanbul Anadolu
|53,54
|57,43
|27,08
|Ankara
|54,57
|58,61
|27,60
|İzmir
|54,90
|58,94
|27,53
MOTORİNİN 60 LİRAYI AŞTIĞI İLLER
Zammın ardından Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da motorinin litre fiyatı 60 lirayı aştı.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.