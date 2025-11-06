Bakan Şimşek Meclis'te açıkladı! Vergi, ceza ve harç zammında yapılacak indirim belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Meclis'te sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında vergi, ceza ve harçlara gelecek zamlarla ilgili önemli bir mesaj verdi.

İlgili Haber Motorine bir büyük zam daha! Litresi 60 lirayı aşacak

Zammın yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranına göre değil, hedef enflasyona göre belirlenmesinin gündemde olduğunu söyledi.

"ZAMLARIN DAHA DÜŞÜK ORANDA YAPILMASI GÜNDEMİMİZDE"

Bakan Şimşek "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde." açıklamasını yaptı.

HEDEF ENFLASYON YÜZDE 16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026 hedef enflasyonunu yüzde 16 olarak açıklamıştı. Yılmaz, "2024'te yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun 2025'te yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a, 2028 yılında ise yüzde 8 seviyelerinde gerileyerek, program dönemi sonunda tek haneli seviyelere inmesini kalıcı olarak hedeflemekteyiz. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak fiyat istikrarını tesis etme yönündeki kararlılığımızdan hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

İNDİRİM MİKTARI BELLİ OLDU

Böylece vergi, ceza ve harçlara gelecek zamda yapılacak indirim oranı da ortaya çıkmış oldu. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı ancak hedef enflasyon yüzde 16. Zamların da hedef enflasyona göre yapılması durumunda, pasaport ve ehliyet harçlarından MTV’ye, yurt dışı çıkış harcından IMEI kayıt ücretine, trafik cezalarından çevre cezalarına kadar tüm kalemlere yüzde 9,49 daha az zam yapılacak.